7 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1876-1934) родился- представитель наиболее передовой части казахской интеллигенции, член правительства Алашорды, первый казах-магистр юстиции.

Родился в урочище Милыбулак в бывшем Бериккаринском районе Каркаралинского округа, в семье зажиточного крестьянина. Окончив гимназию в Омске, поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. Ему первому из казахов было присвоено звание магистра права. Жакып Акпаев участвовал в демонстрациях, проходивших на улицах Омска 19-20 октября 1905 года в связи с объявлением царского манифеста от 11 октября. Впоследствии ему были предъявлены обвинения, и он был уволен из органов юстиции за политические взгляды. Приехав в Каркаралинск, стал одним из организаторов демонстрации 15 ноября 1905 года. Против Акбаева было возбуждено уголовное дело. Его подвергли гласному надзору в избранном им самим месте жительства на 2 года. Он избрал местом жительства село Капал Семиреченской области. В 1910 году Министерство внутренних дел вынесло постановление о запрещении жить Акбаеву в пределах Семипалатинской и Тургайской областей. Он поселился в Караганде, где вел агитационно-массовую работу среди шахтеров. Был арестован и отправлен в Семипалатинск. Февральскую революцию Жакып Акбаев встретил в Каркаралинске.

С октября 1917 года возглавил Каркаралинский земельный уездный комитет, работал в семипалатинских судебных органах. Затем он - адвокат в Южном Казахстане.

В 1929 году необоснованно репрессирован. Отбывал ссылку в Воронеже. В 1934 году вернулся в Алма-Ату и в том же году скончался в возрасте 60 лет.





назад (1951) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности имени Ф.Э. Дзержинского (1981).

Трудовая деятельность: служба в органах государственной безопасности, начальник отделения, заместитель начальника отдела, заместитель начальника, начальник управления, заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности РК (1973-2000); начальник департамента военной контрразведки Комитета национальной безопасности РК (2000-2006); начальник департамента Комитета национальной безопасности РК по Восточно-Казахстанской области (2006-2009); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Даңқ» 2-й степени (2007); 16 медалями.





назад (1951) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1975).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1968); корреспондент, заведующий отделом газеты «Социалістік Қазақстан» (1975-1987); инструктор, заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1987-1990); советник президентского совета КазССР (1990-1991); старший референт, заместитель, первый заместитель заведующего отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991-1994); первый заместитель заведующего отделом внутренней политики управления делами, аппарата Кабинета министров РК (1994-1995); первый заместитель министра культуры РК (1995-1997); первый вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1997-2000); президент ОАО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2000-2003); министр информации РК (2003-2004); президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2004-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.





назад (1958) родился- член Высшего судебного совета Республики Казахстан.

Родился в Новосибирской области (РСФСР). Окончил Павлодарское педагогическое училище, учитель начальных классов (1978); Свердловский юридический институт имени Р.А. Руденко, юрист (1985).

Трудовая деятельность: учитель музыки средней школы совхоза им. 10-летия Казахской ССР Павлодарской области (1978-1979); следователь прокуратуры Лебяжского района Павлодарской области (1985-1989); следователь прокуратуры Маркакольского района Восточно-Казахстанской области (1989-1990); судья, председатель Маркакольского районного суда Восточно-Казахстанской области (1990-1996); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1996-2002); председатель коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда (2002-2004); председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда (2004-2009); судья Акмолинского областного суда (2009-2010); председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астана (2010-2014); судья Верховного суда Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Мінсіз қызметі үшін», ведомственным нагрудным знаком «Үш Би».





назад (1958) родился- председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Талды-Курганский юридический техникум (1983); Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1993).

Трудовая деятельность: рабочий Кастекского госплемзавода, слесарь Кастекского ГПЗ, ученик печатника издательства ЦК КПК (1977); судебный исполнитель, старший судебный исполнитель Каскеленского райсуда (1983-1992); начальник канцелярии Казахской транспортной прокуратуры (1992-1993); специалист, ведущий специалист управления делами, прокурор транспортного отдела Генпрокуратуры Республики Казахстан (1993-1994); старший помощник прокурора Каскеленского района (1994-1995); прокурор, старший прокурор Генпрокуратуры Республики Казахстан (1995-1997); судья Жамбылского райсуда (1997-1999); судья Алматинского областного суда (1997-2000); начальник управления юстиции Алматинской области (2000-2001); председатель Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2005); заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2006-2007); председатель Алматинского областного суда (2007-2012); председатель Алматинского городского суда (2012-2013); председатель Алматинского областного суда (2013-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





назад (1959) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Жизакской области (Узбекская ССР). Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист.

Трудовая деятельность: агроном-экономист Шымкентской областной нормативно-исследовательской станции (1982); заместитель главного бухгалтера совхоза «Кызылкум» Фаришского района Джизакской области; рабочий по топографо-геодезическим работам геодезическо-изыскательного предприятия в городе Алма-Ата; ревизор производственного объединения «Казбытрадиотехника»; старший ревизор производственного объединения «Гарант»; директор филиала №2 «Банк ЦентрКредит»; председатель правления АО «Шардаринская ГЭС» (1998-2012); депутат Южно-Казахстанского областного маслихата V созыва, секретарь Южно-Казахстанского областного маслихата (2012-2016).

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Шапағат», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 15 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».





назад (1969) родился- заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби; юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава (1993); работал на руководящих должностях территориальных подразделений ОВД; руководитель управления полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области, управления полиции Алатауского района ДП г. Алматы, управления полиции г. Степногорск ДП Акмолинской области; первый заместитель начальника ДП Актюбинской области; начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (2018-2019); начальник департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.





назад (1972) родилась- председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Родилась в Акмолинской области. Окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт (1994); Евразийский государственный университет имени Л.Н. Гумилева (2003).

Трудовая деятельность: преподаватель Евразийского государственного университета имени Л.Н. Гумилева (1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, руководитель депутатской группы «Акикат» (1999-2004); руководитель структурных подразделений АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2004-2009); главный менеджер дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (01.2009-08.2009); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2009-2011); председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011-2016); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2016-2017).

На занимаемой должности - с января 2017 года.

Награждена орденами «Парасат» (2001), «Знак Почета»; медалями, в том числе медалью «Найрамдал» МНР; Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.





назад (1975) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.

Родился в г. Актобе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международные экономические отношения (1997).

Трудовая деятельность: работал в главном управлении государственного протокола центрального аппарате МИД РК (1997-1998); занимался проблемами регионального взаимодействия и кооперации в департаментах многостороннего и международного экономического сотрудничества (1998-1999); вице-консул РК в Стамбуле, помощник посла, пресс-секретарь посольства РК в Анкаре, Турция (1999-2003); консул РК в Венгрии и ряде стран Центральной и Восточной Европы по совместительству (2003-2005); первый секретарь управления международной безопасности департамента многостороннего сотрудничества, советник, начальник отдела управления азиатского сотрудничества центрального аппарата МИД РК (2005-2007); руководящие должности департамента общеазиатского сотрудничества, курировал деятельность международных организаций СВМДА, ШОС, АСЕАН, ОИС, Тюркский совет и других органов тюркской интеграции и азиатских диалоговых форумов (2007-2010); заместитель исполнительного директора (генерального секретаря) СВМДА (2010); заместитель исполнительного директора СВМДА (2010-2014); советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2014-2015); советник-посланник постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2015-2016); заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН (2016-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.





назад (1978) родился- министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил университет «Туран», экономист-международник (1999); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел, экономист-международник (2003); Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, разработка нефтегазовых месторождений.

Трудовая деятельность: инженер по буровым растворам «MIDrillingFluidsInternational» (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири (2001-2004); менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала «MIDrillingFluidsInternational» (2004-2007); генеральный директор ТОО «ТенизСервис» АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2007-2010); управляющий директор АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2010-2012); заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2012-2013); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2013-2014); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.





назад (1984) родилась- заместитель акима г. Кызылорда.

Родилась в Кызылординской области. Окончила Кызылординский государственный университет им. Коркыт-аата (2005), казахский язык и литература.

Трудовая деятельность: специалист пресс-клуба при «Центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников госучреждений и бюджетной сферы», ведущий специалист - пресс-секретарь аппарата акима г. Кызылорда (2005-2006); ведущий специалист отдела информационной политики и мониторинга СМИ департамента областного отдела внутренней политики (2006-2007); главный специалист аппарата областного акима - пресс-секретарь (2007), главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима г. Кызылорда (2008); пресс-секретарь городского акима - главный инспектор (2008-2009); начальник социально-политического отдела аппарата городского акима (2009-2010); главный инспектор-помощник заместителя акима г. Кызылорда (2010-2011); заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Кызылординской области (2011-2017); руководитель отдела культуры и развития языков акимата г. Кызылорда (2017-2019); руководитель аппарата акима г. Кызылорда (01.2019-05.2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.