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    7 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    7 Ноября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международная неделя науки и мира

    Впервые проводилась в 1986 году в рамках Международного года мира. В декабре 1988 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/43/61), которая официально обозначила сроки проведения Международной недели науки и мира. С тех пор это событие празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 ноября - это следующая дата после Всемирного дня науки за мир и развитие, который отмечается 10 ноября.

    По мнению специалистов ООН, ежегодное проведение недели - это важный вклад в установление мира. Это событие способствует более широкому научному обмену по темам, имеющим значение для всех, а также расширяет осведомленность общественности о взаимосвязи проблем науки и мира.

    СОБЫТИЯ

    В 1929 году в Алма-Ате один раз в неделю на казахском языке на латинице издавалась первая армейская газета «Қызыл әскер». Она являлась еженедельной газетой Казахского военного комиссариата, ОСОАВИАХИМа и издательства «Еңбекшіл қазақ». Выходила с 7 ноября 1929 года по 31 октября 1936 года, в ней же дублировались и маленькие заметки на арабской графике. В работе газеты принимали участие Ильяс Жансугуров, Аскар Лекеров, Ауезхан Кошимов и другие. Преемник газеты - центральный орган по делам печати Министерства обороны РК - газета «Сарбаз», на страницах которой всегда можно найти оперативную информацию о жизнедеятельности казахстанской армии, проводимых в стране военных учениях и достижениях военнослужащих, издание позволяет быть в курсе последних событий, происходящих в армиях стран мира.

    В 1934 году впервые на сцене Казахского музыкального театра (ныне - Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая) была поставлена опера Евгения Брусиловского, либретто Габита Мусрепова «Кыз Жибек». В основе - трагическая любовь двух молодых людей - Жибек и Тулегена, которые сталкиваются с патриархально-феодальными устоями того времени, препятствиями на пути соединения двух сердец. В оперу вошли казахские вокальные и инструментальные произведения, песни, кюи народных композиторов Укили Ибрая, Мухита, Жаяу Мусы Байжанова, Таттимбета, а также песни «Гәкку» (в роли Жибек), «Алқарай көк» (в роли Тулегена), «Аққұм» (в роли Бекежана) и терме (в роли Шеге).

    В 1945 году был основан Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац в Алматы. Наталия Ильинична Сац после ссылки (она была женой «врага народа») оказалась в Алма-Ате. Ее назначили режиссером Театра оперы и балета. В годы Великой Отечественной войны, в Алма-Ате, в эвакуации, жили великие актеры, к которым Наталия Ильинична обратилась с просьбой принять участие в утреннике, который она организовала для детей. А после этого начала писать письма с предложением создать ТЮЗ. На одно из таких писем откликнулся второй секретарь ЦК КП(б) Казахстана Жумабай Шаяхметов. Шестого сентября 1944 года вышло Постановление об организации в Алматы ТЮЗа. Через год с небольшим, 7 ноября 1945 года, юные зрители пришли в свой театр на первый спектакль, это была «Красная шапочка».

    В 1956 году как поселок геологов и строителей был основан Аркалык. Своим рождением он обязан открытию здесь в послевоенные годы залежей бокситов - сырья для производства алюминия. В 1965 году Аркалык получил статус города, в 1971 стал центром созданной Торгайской области.

    В 1963 году основана культурно-просветительская организация казахской молодежи, обучавшейся в московских вузах, «Жас тұлпар». Организаторы - студенты московских вузов Мурат Ауэзов, Алтай Кадыржанов, Болатхан Тайжанов.

    В 2005 году в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 10-летия Парламента Республики Казахстан была учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл».

    В 2011 году за исключительные заслуги в популяризации польской музыкальной культуры народная артистка РК Жания Аубакирова была удостоена государственной награды Польши - ордена «Золотой Крест Заслуги». Концертируя по Польше, казахстанская артистка своим виртуозным исполнением сочинений известных польских композиторов покорила сердца меломанов.

    В 2016 году Эстонская Республика и Королевство Бутан стали странами-участницами Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы. Хаб включает страны Америки, СНГ, Кавказа и ASEAN и 5 международных организаций. Сотрудничество с Астанинским хабом предполагает участие в совместных инициативах и мероприятиях по обмену знаниями, продвижению лучшего международного опыта, развитию сети экспертов в сфере государственной службы.

    В 2017 году на 95-м Токийском фестивале хризантем в центральном парке Хибия, организованном Японской ассоциацией любителей хризантем при поддержке Правительства Токио, цветок «Президент Назарбаев» был удостоен звания «Превосходный».

    Сорт выведен японской компанией «Кокка-эн», являющейся официальным поставщиком хризантем для Императорского двора, а также крупных компаний в странах Азии и Европы. Компания впервые в своей истории приняла решение присвоить новому сорту хризантем имя известного мирового политика в знак «уважения к его вкладу в развитие дружеских и доверительных отношений между народами двух стран».

    В 2018 году ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау Назира Кыдырбаева изобрела протез руки для инвалидов и разработала научное обоснование. Ученицу беспокоит положение инвалидов, не имеющих возможности выехать за границу. Поэтому девочка поставила себе целью создать простой и доступный для всех протез.

    В 2018 году государственный дендрологический парк Шымкента был назван именем общественного деятеля Асанбая Аскарова.

    Асанбай Аскаров с 1978 по 1985 год занимал должность первого секретаря Чимкентского областного комитета КП Казахстана. Излюбленное место отдыха шымкентцев было создано по его инициативе.

    В 2019 году музею редких книг РГП «Ғылым ордасы» в Алматы подарили книгу английского журналиста и писателя Годфри Лайаса «Kazak Exodus», изданную в 1956 году в Лондоне. ‪Книга, написанная на английском языке, имеет небольшой тираж и входит в число редких. Издание было переведено издателем, политологом и общественным деятелем Бахытжаном Бухарбаем на казахский и русский языки под названием «Аспантау асқан үркін көш» и «Великий исход казахов».

    В 2021 году в Баку состоялось первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в рамках которого с целью оказания правовой помощи посредством тесного сотрудничества, повышения эффективности деятельности прокуроров, обмена опытом и знаниями было подписано соглашение «О создании Совета генеральных прокуроров тюркоязычных стран».

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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