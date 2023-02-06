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      Акмолинская область

    7 млн тенге забыл в поезде житель столицы

    6 Февраля 2023, 12:45

    ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские оперативно нашли и вернули пассажиру утерянные денежные средства на сумму почти 7 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В линейное отделение полиции на станции Есиль обратился 43-летний житель столицы с просьбой оказать содействие в поиске его сумки, где находились 4 млн тенге и 6 тысяч долларов США.

    Владелец сумки – Денис Чернецский, прибыл на станцию Есиль в гости к друзьям на пассажирском поезде сообщением Алматы – Орал, только уже будучи дома обнаружил отсутствие сумки, в которой находились крупная сумма денег и документы. Он обратился к сотрудникам полиции департамента полиции на транспорте с заявлением об утере сумки.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции нашли указанную сумку и полностью с содержимым передали ее владельцу. Мужчина выразил огромную благодарность стражам порядка за быстрое реагирование и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

    «Сотрудники быстро отреагировали на мой сигнал. Связались с начальником поезда, было установлено местонахождение моей сумки. По прошествии 6 часов документы и деньги были возвращены. Выражаю огромную благодарность полицейским за оказанную помощь», – поблагодарил Чернецский.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область МВД РК
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