7 млн тенге сняли злоумышленики со счета пенсионера в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 7 млн тенге сняли злоумышленники по счета пенсионера в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Тараза обратился 80-летний житель с заявлением о пропаже денежных средств, находившихся на счету одного из банков.

По словам заявителя, в июле он посетил банк, расположенный в одном из микрорайонов областного центра, где собирался перечислить 1 млн тенге на депозит. Неизвестный мужчина, якобы предлагая помощь потерпевшему, обманным путем узнал номер его банковского счета. Потом несколько раз с этого счета осуществлял денежные переводы.

Так, со счета заявителя с июля было перечислено почти 7,4 млн тенге.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий задержаны 20-летний житель и 18-летняя жительница Жуалынского района. Подозреваемые полностью признали свою вину. Они водворены в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».