Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    7 миллионов тенге похитила главный бухгалтер «Кулан-Энерго Жылу» в Жамбылской области

    17 Июля 2023, 16:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Факт хищения 7 миллионов тенге главным бухгалтером КГП на ПХВ «Кулан-Энерго Жылу» выявила прокуратура Т. Рыскуловского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    Прокуратурой района проведен анализ в деятельности КГП на ПХВ на предмет расходования бюджетных средств.

    В ходе анализа установлено, что главный бухгалтер предприятия платежными поручениями перечисляла на свои карточные счета бюджетные средства КГП.

    При этом с целью сокрытия своих преступных деяний указывала в платежных поручениях в графе назначение платежа как платежи за товары, профессиональные, научные и технические услуги.

    По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 189 части 3 пункта 1 УК РК и дело передано для проведения досудебного расследования в департамент экономических расследовании по Жамбылской области.

    После завершения расследования уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

    Приговором районного суда главный бухгалтер предприятия признана виновной в совершении уголовного правонарушения, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, а также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года.

    Приговор вступил в законную силу.

    Незаконно перечисленные деньги возвращены государству в полном объеме.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Суды Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выделенное для фермеров дизтопливо по дешевке продавали акиматы в области Жетысу
    Прокурорская проверка: дефекты на 35 детских площадках устранили в Степногорске
    Просроченные продукты, спиртное и сауна: костанайские прокуроры проверяют детские лагеря
    Смертельное отравление ребенка в Караганде: создана спецкомиссия
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах