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7 миллионов мальков ценных пород рыбы вырастили в Атырау

26 Июля 2018 15:41 209
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7 миллионов мальков ценных пород рыбы вырастили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в реку Урал выпущена очередная партия выращенных в искусственных прудах мальков севрюги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выпуск выращенных мальков произведен на Атырауском осетровом рыбоводном заводе. Всего в Урал выпущено 3,5 миллиона мальков севрюги, выращенных в рамках государственного заказа. Мальки жизнестойкие, в чем перед выпуском убедилась специальная комиссия из специалистов. Их средний вес составил 12-15 граммов», - сообщил официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов.

Всего в 2018 году двумя работающими в области рыбоводными заводами было выращено и выпущено в Урал 7 миллионов мальков ценных пород рыбы.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

А. Соколов

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