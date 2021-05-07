7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 7 мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 мая 1992 года Президент Республики Казахстан, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил. 4 октября 2012 года Парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял положение «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан». Согласно ему, 7 мая объявлен государственным праздником, считается выходным днём в стране.

В этот день принято поздравлять военнослужащих, защищающих Родину, обеспечивающих мир в стране. Отметим, что в рядах Вооруженных сил Казахстана службу проходят представители женского пола, многие из которых имеют офицерские звания. Поэтому День защитника Отечества является праздником и женщин-военнослужащих.

Армия Казахстана представляет собой трехвидовую структуру. К основным родам войск относятся: сухопутные войска, войска воздушной обороны, военно-морские силы. Под прямым подчинением Верховному главнокомандующему - Президенту Республики Казахстан находятся специально подготовленные аэромобильные войска. Их предназначение - вести операции в условиях особой секретности и сложной ситуации.

Необходимо подчеркнуть, что в преддверии знаменательного дня стало традицией присвоение очередных воинских званий и вручение наград отличившимся военнослужащим.

Вчера в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов. Ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных были награждены орденами и медалями.

«Высшие ценности нашего суверенитета – территориальная целостность и мир на нашей земле. Эти ценности защищают наши Вооруженные силы. За годы Независимости благодаря Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву мы сформировали сильную оборонную систему нашего государства, оснастили армию, подняли боевой дух военнослужащих, отточили их профессиональные навыки. Сегодня армия – это прочный щит страны, незыблемая опора нашей Независимости», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения.

Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за добросовестную службу.

Елбасы Нурсултан Назарбаев, в свою очередь отметил, что за годы независимости Вооружённые силы нашей страны стали гарантом стабильности государства, его территориальной целостности и военной безопасности.

«Мы всегда уделяли особое внимание развитию армии, повышению её обороноспособности, всесторонней поддержке военнослужащих. Благодаря этому служба в казахстанской армии вновь стала почётным и ответственным делом для сильных духом людей. Долг, честь и служение Отечеству снова обрели своё истинное значение, а человек в военной форме стал образцом высокой ответственности и искреннего патриотизма. С момента подписания мной Указа о создании Вооружённых Сил Республики Казахстан до формирования эффективной системы безопасности был пройден огромный путь. Сегодня Казахстан имеет сильную и боеспособную армию, способную надёжно защитить главную ценность нашего государства – нашу независимость. Поздравляю защитников Отечества и всех казахстанцев с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!», - поздравил Елбасы казахстанцев с Днем защитника Отечества.

В этот день в регионах страны проводятся праздничные шествия, концерты, организовываются другие мероприятия. В школах и вузах проводятся классные часы, открытые уроки, направленные на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ежегодно по традиции в День защитника Отечества и в День победы в стране проводился военный парад. Однако пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Второй год подряд в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Казахстане отменили военный парад на 7 и 9 мая. При этом, в пресс-службе Министерства обороны РК отметили, что в гарнизонах будут организованы памятные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.