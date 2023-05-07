7 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

67 лет назад (1956) родился КУНАЕВ Эльдар Аскарович - президент Международного фонда имени Д.А. Кунаева, почетный профессор Университета им. Д.А. Кунаева, академик Народной академии «Экология».

Родился в г. Алматы. Окончил Московский институт стали и сплавов (1975); Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, физик (1978); прошел стажировку в Джорджтаунском университете (США) (2006).

Трудовая деятельность: инженер Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1978-1979); инженер, младший научный сотрудник Института металлургии и обогащения Академии наук Казахстана (1979-1983); инструктор, заместитель заведующего отделом Алматинского горкома Компартии Казахстана (1983-1987); инструктор Казсовпрофа (1987-1988); младший научный сотрудник Казахского политехнического института (1988-1989); младший научный сотрудник Института металлургии и обогащения Академии наук Казахской ССР (1989-1991); старший научный сотрудник Института космических исследований Академии наук РК (1991-1992); директор арабского культурно-делового клуба МП «Заман» (1992); начальник отдела по внешнеэкономическим связям аппарата акима Алматинской области (1998-2001); начальник отдела, директор департамента предупреждения ЧС АЧС РК (2001-2004); заместитель председателя Агентства ЧС РК (2004-2005); заместитель председателя Агентства РК по статистике (2005-2008); заместитель руководителя представительства Министерства иностранных дел РК в г. Алматы (2008-2010); консул, глава консульского учреждения РК в г. Омске (2010-2018); консул Республики Казахстан в г. Бресте (2018-2020).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Столетие Казахской железной дороги» (2004); отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2006).

62 года назад (1961) родился СУНТАЕВ Кайрат Имятович - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1992).

Трудовая деятельность: каменщик комсомольско-молодежной бригады ПМК-1910 п. Краснокутск Павлодарской области (1979-1981); каменщик, электросварщик жилищно-эксплуатационного участка треста «Алмаатыкультбытстрой», г. Алматы (1983-1987); инструктор по спорту 1 категории ЖЭУ треста «Алмаатакультбыстрой» (1986-1987); следователь прокуратуры Краснокутского района Павлодарской области (1992-1993); следователь прокуратуры Павлодарской области (1993-1994); прокурор по надзору за следствием и дознанием в органах Министерства внутренних дел РК, старший прокурор следственного управления Генеральной прокуратуры РК (1994-1995); старший прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (1995-1997); прокурор Ерементауского района Акмолинской области (1997-1998); прокурор Алматинского района г. Астаны (1998-2000); заместитель прокурора г. Астаны (2000-2002); заместитель директора юридического департамента «KEGOC» (2002-2004); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Астане (2004-2006); исполняющий обязанности начальника департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел РК (2006); начальник департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел РК (2006); заместитель председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2006-2007); и.о. председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел РК, председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2007-2008); начальник ДВД Атырауской области (2008-2009); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (2009-2010); инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента РК (2011-2014); руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Актюбинской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области (2016-2018); руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019); руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Алматы (2019-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

Награжден медалями, нагрудными знаками «Қазақстан полициясына 15 жыл» (2007), «За отличную службу в МВД» (2007).

61 год назад (1962) родился ДАУЛЕТАЛИН Сатыбалды Телагысович - председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Родился в Оренбургской области (РСФСР). Окончил Казахский политехнический институт, инженер-механик; Дипломатическую академию при ЕНУ им. Л. Гумилева, международные отношения. Обучался в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (2004).

Трудовая деятельность: ученик токаря Актюбинского завода ферросплавов г.Актобе (1978); мастер производственного обучения, инженер-конструктор отдела главного конструктора производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования города Шымкент (1984-1986); инструктор, заведующий отделом комсомольских организаций, первый секретарь Абайского райкома, первый секретарь Чимкентского горкома ЛКСМ Казахстана г.Шымкент (1986-1991); главный специалист отдела языка, межнациональных отношений и по работе с молодежью Чимкентского городского Совета народных депутатов г.Шымкент (1991-1992); заместитель директора торгового дома «Отырар» (04.1992-06.1992); референт общего отдела аппарата Верховного Совета Республики Казахстан г. Алматы (02.1995-07.1995); начальник управления по организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан г.Алматы (1995-1996); заместитель заведующего организационным отделом, отделом по работе с комитетами аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1996-1998); заведующий отделом по работе с комитетами, и.о. заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1998-2000); заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (08.2000-04.2002); заведующий организационно-контрольным отделом аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2002-2004); заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2009); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2009-2012); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (02.2012-07.2012); директор департамента управления активами Центрального аппарата партии «Нұр Отан» (2013-2014); директор департамента политической работы партии «Нұр Отан» (2014-2015); заместитель директора департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (07.2015-11.2015); председатель локального профсоюза «Ынтымак» работников организаций системы Федерации профсоюзов (2015-2016); директор департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2016-2019); первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

49 лет назад (1974) родилась АБДЕН Каракат Жаксылыккызы - депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в Акмолинской области. Окончила Алматинский институт народного хозяйства, маркетинг и коммерция.

Трудовую деятельность начала в подведомственных организациях Министерства финансов Республики Казахстан; более 10 лет работала в Центральном аппарате Налогового комитета Республики Казахстан; работала заместителем директора Национальной школы государственной политики в Академии государственной службы при Президенте РК; была избрана депутатом маслихата г. Астаны VI созыва, заместителем председателя комиссии по культурно-социальному развитию; работала внештатным советником акима г. Астаны по социальным вопросам, членом Общественного совета г. Астаны; была членом Попечительского совета специализированного учреждения «Дом малютки» и столичного Детского дома, ментором и наставником для 15 воспитанников детского дома.

За заслуги в развитии экономики, социальной сферы, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность награждена орденом «Құрмет». Является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

На занимаемой должности - с 2023 года.

48 лет назад (1975) родился КАСЫМБЕК Женис Махмудулы - аким города Астаны.

Родился в Жамбылской области. Окончил факультет дизайна архитектурной среды Казахской государственной архитектурно-строительной академии (1997), архитектор-дизайнер; факультет государственного и муниципального управления Евразийского университета (2001), экономист.

Трудовая деятельность: стажер-исследователь КазГАСА (1997-1998); главный специалист ОАО «Темирбанк» (1998); начальник отдела Комитета по антимонопольной политике РК (1998-2000); директор департамента водного транспорта МТК РК (2000-2004); директор РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2005); (2005-2009); (2009-2014); министр транспорта и коммуникаций РК (03.2014-06.2014); первый заместитель министра по инвестициям и развитию РК (2014-2016); министр по инвестициям и развитию РК (2016-2018); министр индустрии и инфраструктурного развития РК (-2019); заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2019-09.2019); аким Карагандинской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

47 лет назад (1976) родилась РЫСБЕКОВА Ляззат Туякбаевна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родилась в г. Уральске. Окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, бухгалтер-финансист (1997); Казахской государственной юридической академии, г. Алматы, юриспруденция (2001).

Трудовая деятельность: старший контролер-ревизор отдела сферы услуг управления финансового контроля (1997-1998); бухгалтер сектора свода баланса бухгалтерии, специалист административно-правовой службы, ведущий специалист по развитию бизнеса филиала, ведущий специалист отдела развития менеджмента, начальник отдела развития менеджмента, юрисконсульт по договорно-правовой работе Западно-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (1998-2003); специалист управления общего надзора, специалист группы по борьбе с коррупцией, помощник прокурора управления общего надзора прокуратуры Западно-Казахстанской области (02.2003-09.2003); специалист по развитию бизнеса филиала, начальник организационного отдела, начальник отдела соглашений с операторами связи (2003-2011); учредитель, финансовый директор негосударственного учреждения «Уральский гуманитарный колледж» (2011-2015); председатель ОО «Ассоциация деловых женщин по Западно-Казахстанской области» (с 2015 года).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награды: «За вклад в инновации и сохранение традиций в образовании», Женева, Швейцария (2014), «За достижения в управлении организацией», Лондон, Великобритания (2015).



