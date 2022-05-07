7 Мая 2022 08:00

7 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1956) родился- президент Международного фонда имени Д.А. Кунаева, почетный профессор Университета им. Д.А. Кунаева, академик Народной академии «Экология».

Родился в г. Алматы. Окончил Московский институт стали и сплавов (1975); Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, физик (1978); прошел стажировку в Джорджтаунском университете (США) (2006).

Трудовая деятельность: инженер Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1978-1979); инженер, младший научный сотрудник Института металлургии и обогащения Академии наук Казахстана (1979-1983); инструктор, заместитель заведующего отделом Алматинского горкома Компартии Казахстана (1983-1987); инструктор Казсовпрофа (1987-1988); младший научный сотрудник Казахского политехнического института (1988-1989); младший научный сотрудник Института металлургии и обогащения Академии наук Казахской ССР (1989-1991); старший научный сотрудник Института космических исследований Академии наук РК (1991-1992); директор арабского культурно-делового клуба МП «Заман» (1992); начальник отдела по внешнеэкономическим связям аппарата акима Алматинской области (1998-2001); начальник отдела, директор департамента предупреждения ЧС АЧС РК (2001-2004); заместитель председателя Агентства ЧС РК (2004-2005); заместитель председателя Агентства РК по статистике (2005-2008); заместитель руководителя представительства Министерства иностранных дел РК в г. Алматы (2008-2010); консул, глава консульского учреждения РК в г. Омске (2010-2018); консул Республики Казахстан в г. Бресте (2018-2020).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Столетие Казахской железной дороги» (2004); отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2006).

назад (1961) родился- заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1992).

Трудовая деятельность: каменщик комсомольско-молодежной бригады ПМК-1910 п. Краснокутск Павлодарской области (1979-1981); каменщик, электросварщик жилищно-эксплуатационного участка треста «Алмаатыкультбытстрой», г. Алматы (1983-1987); инструктор по спорту 1 категории ЖЭУ треста «Алмаатакультбыстрой» (1986-1987); следователь прокуратуры Краснокутского района Павлодарской области (1992-1993); следователь прокуратуры Павлодарской области (1993-1994); прокурор по надзору за следствием и дознанием в органах Министерства внутренних дел РК, старший прокурор следственного управления Генеральной прокуратуры РК (1994-1995); старший прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК (1995-1997); прокурор Ерементауского района Акмолинской области (1997-1998); прокурор Алматинского района г. Астаны (1998-2000); заместитель прокурора г. Астаны (2000-2002); заместитель директора юридического департамента «KEGOC» (2002-2004); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Астане (2004-2006); исполняющий обязанности начальника департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел РК (2006); начальник департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел РК (2006); заместитель председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2006-2007); и.о. председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел РК, председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2007-2008); начальник ДВД Атырауской области (2008-2009); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (2009-2010); инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента РК (2011-2014); руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Актюбинской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области (2016-2018); руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019); руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Алматы (2019-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

Награжден медалями, нагрудными знаками «Қазақстан полициясына 15 жыл» (2007), «За отличную службу в МВД» (2007).

назад (1962) родился- председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Родился в Оренбургской области (РСФСР). Окончил Казахский политехнический институт, инженер-механик; Дипломатическую академию при ЕНУ им. Л. Гумилева, международные отношения. Обучался в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (2004).

Трудовая деятельность: ученик токаря Актюбинского завода ферросплавов г.Актобе (1978); мастер производственного обучения, инженер-конструктор отдела главного конструктора производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования города Шымкент (1984-1986); инструктор, заведующий отделом комсомольских организаций, первый секретарь Абайского райкома, первый секретарь Чимкентского горкома ЛКСМ Казахстана г.Шымкент (1986-1991); главный специалист отдела языка, межнациональных отношений и по работе с молодежью Чимкентского городского Совета народных депутатов г.Шымкент (1991-1992); заместитель директора торгового дома «Отырар» (04.1992-06.1992); референт общего отдела аппарата Верховного Совета Республики Казахстан г.Алматы (02.1995-07.1995); начальник управления по организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан г.Алматы (1995-1996); заместитель заведующего организационным отделом, отделом по работе с комитетами аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1996-1998); заведующий отделом по работе с комитетами, и.о. заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1998-2000); заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (08.2000-04.2002); заведующий организационно-контрольным отделом аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2002-2004); заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2009); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2009-2012); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (02.2012-07.2012); директор департамента управления активами Центрального аппарата партии «Нұр Отан» (2013-2014); директор департамента политической работы партии «Нұр Отан» (2014-2015); заместитель директора департамента организационной, кадровой работы и активов Федерации профсоюзов Республики Казахстан (07.2015-11.2015); председатель локального профсоюза «Ынтымак» работников организаций системы Федерации профсоюзов (2015-2016); директор департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2016-2019); первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

назад (1963) родилась- государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985).

Трудовая деятельность: вице-президент Детского благотворительного фонда «Бобек» (1992-1994); вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» - директор Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (1994-1995); генеральный директор республиканского государственного предприятия Агентство «Хабар» (1995-1998); президент ЗАО «Агентство «Хабар» (1998-2001); председатель Совета директоров ЗАО «Агентство «Хабар» (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва (2004-2007), директор Фонда Первого Президента РК (2007-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию (2012-2014); заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (2014-2015); заместитель Премьер-Министра РК (2015-2016); депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2019), председатель Сената Парламента РК (2019-2020); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию (2021-2022).

Награждена орденами Құрмет» (2004), «Парасат» (2004), «Барыс» II ст. (2013); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), серебряной медалью Межпарламентской Ассамблеи Содружеств Независимых Государств «МПА СНГ. 20 лет» (2012), медалями НДП «Nur Otan» «Белсенді қызметі үшін» (2013), Конституционного Совета Республики Казахстан «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» (2013), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), Межпарламентской Ассамблеи Содружеств Независимых Государств «МПА СНГ. 25 лет» (2017), «Астанаға 20 жыл» (2018). Является кавалером ордена искусств и литературы (Франция, 2009).

назад (1970) родилсяобщественный деятель.

Родился в Кокчетавской (ныне - Акмолинской) области. Окончил Кокчетавский педагогический институт, учитель русского языка (1990); Высшую школу права «Әділет», юрист (2001); Кокшетауский институт экономики и менеджмента, магистр экономики (2005).

Трудовая деятельность: редактор молодежных программ Кокчетавского областного радио (1989-1991); ведущий программ прямого эфира Кокшетауской областной телерадиокомпании (1991-1995); директор независимой ТРК «Окжетпес» (1996-1997); собственный корреспондент телеканала КТК по городу Астане (1997-1999); председатель Акмолинской областной телерадиокомпании (1999-2004); директор Центрального бюро АО «Агентство «Хабар» (2004-2006); руководитель пресс-службы Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2005); заместитель генерального директора АО «Агентство «Хабар» (2006); главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал» (06.2007-11.2014); президент Национальной федерации Qazaq kuresi (2011-10.2019); Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (17.07.2019-03.2020).

Награжден Почетный знаком «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма» (2015).

назад (1975) родился- аким Карагандинской области.

Родился в Жамбылской области. Окончил факультет дизайна архитектурной среды Казахской государственной архитектурно-строительной академии (1997), архитектор-дизайнер; факультет государственного и муниципального управления Евразийского университета (2001), экономист.

Трудовая деятельность: стажер-исследователь КазГАСА (1997-1998); главный специалист ОАО «Темирбанк» (1998); начальник отдела Комитета по антимонопольной политике РК (1998-2000); директор департамента водного транспорта МТК РК (2000-2004); директор РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2005); (2005-2009); (2009-2014); министр транспорта и коммуникаций РК (03.2014-06.2014); первый заместитель министра по инвестициям и развитию РК (2014-2016); министр по инвестициям и развитию РК (2016-2018); министр индустрии и инфраструктурного развития РК (-2019); заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2019-09.2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1976) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родилась в г. Уральске. Окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, бухгалтер-финансист (1997); Казахской государственной юридической академии, г. Алматы, юриспруденция (2001).

Трудовая деятельность: старший контролер-ревизор отдела сферы услуг управления финансового контроля (1997-1998); бухгалтер сектора свода баланса бухгалтерии, специалист административно-правовой службы, ведущий специалист по развитию бизнеса филиала, ведущий специалист отдела развития менеджмента, начальник отдела развития менеджмента, юрисконсульт по договорно-правовой работе Западно-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (1998-2003); специалист управления общего надзора, специалист группы по борьбе с коррупцией, помощник прокурора управления общего надзора прокуратуры Западно-Казахстанской области (02.2003-09.2003); специалист по развитию бизнеса филиала, начальник организационного отдела, начальник отдела соглашений с операторами связи (2003-2011); учредитель, финансовый директор негосударственного учреждения «Уральский гуманитарный колледж» (2011-2015); председатель ОО «Ассоциация деловых женщин по Западно-Казахстанской области» (с 2015 года).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награды: «За вклад в инновации и сохранение традиций в образовании», Женева, Швейцария (2014), «За достижения в управлении организацией», Лондон, Великобритания (2015).