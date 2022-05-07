7 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День защитника Отечества в Республике Казахстан

7 мая 1992 года Президент Республики Казахстан, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. 4 октября 2012 года Парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял положение «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан». Согласно ему, 7 мая объявлен государственным праздником и является выходным днём.

СОБЫТИЯ

В 1992 году, осуществляя суверенное право Республики Казахстан на безопасность, в целях укрепления ее обороноспособности, обеспечения территориальной целостности, выработки и осуществления военной политики, государственного правового регулирования военного строительства и защиты социально-экономических прав военнослужащих Государственный комитет обороны преобразован в Министерство обороны Республики Казахстан. Первым министром обороны Республики Казахстан стал генерал-полковник Сагадат Нурмагамбетов.

В 1992 году, исходя из необходимости осуществления единой государственной политики в области обороны, на основе законного права на создание собственных Вооруженных сил, подтвержденного в Соглашении Совета Глав государств - участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках, и принимая во внимание формирование собственных Вооруженных Сил другими государствами Содружества, были созданы Вооруженные силы Республики Казахстан.

В 1997 году в Алматы улице Мечникова присвоено имя Ади Шарипова (1912, Восточно-Казахстанская область - 1993, Алматы) - участника Второй мировой войны, министра образования (1958-1963), заместителя председателя Совета Министров, министра иностранных дел Казахской ССР (1963-1966).

Ади Шарипов - автор 350 научных и публицистических работ, составитель хрестоматии казахской литературы. Имя Ади Шарипова занесено в библиографический справочник «Выдающиеся люди планеты», выпускаемый международным библиографическим центром Кембриджского университета.

В 1999 году участнику Второй мировой войны, офицеру Красной Армии Рахимжану Кошкарбаеву (1924, Акмолинская губерния - 1988, Алма-Ата) была посмертно присвоена высшая степень отличия - звание «Халық қаhарманы».

30 апреля 1945 года Рахимжан Кошкарбаев совместно с красноармейцем Григорием Булатовым во время штурма Берлина первым водрузил красное знамя на фасаде («на лестнице главного входа») здания Рейхстага.

В 2000 году в Астане был открыт памятник «Мемориал воинам, погибшим в Афганистане». Имена 761 воина-афганца запечатлены на гранитных плитах памятника.

В 2013 году на 40-й военной базе «Отар» прошел боевой парад с участием Президента страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. День защитника Отечества отмечался в Казахстане впервые в качестве государственного праздника, и военнослужащие спланировали уникальный по форме и содержанию парад, который еще никогда не проводился не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Отличием боевого парада от традиционных военных парадов являлась демонстрация профессионального мастерства солдат и офицеров, реальное применение современного оружия и военной техники.

В 2014 году на въезде в Усть-Каменогорск установили бронзовый памятник выдающемуся казахскому полководцу Кабанбай-батыру.

Кабанбай Каракерей - полководец казахских войск, один из знаменитых батыров, организовавших отпор казахского народа джунгарскому нашествию в XVIII веке. Его имя прославлено в летописях казахского народа наряду с именами Абылая, Богенбая.

В 2014 году пятерка ядерных государств взяла на себя обязательства уважать безъядерный статус Центральной Азии, а также не применять ядерное оружие в отношении стран региона и не прибегать к угрозам его применения. Протокол о гарантиях безопасности подписали в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика.

Сам Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, был подписан 8 сентября 2006 года в Семипалатинске. Его участниками стали Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

В 2015 году в Астане прошел военный парад, ставший самым масштабным и грандиозным в истории независимого Казахстана. Торжественный парад, стартовавший с главной площади страны «Қазақ елі», принял Президент Республики Казахстан - Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Нурсултан Назарбаев.

В нем приняли участие около пяти тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также более двухсот единиц вооружения и военной техники, 70 вертолетов и самолетов военной авиации.

В 2019 году в историческом центре хорватского города Сплита состоялось открытие почетного консульства РК и офиса независимого партнера АО НК «KAZAKH INVEST» в Хорватии.

Глава МИД Хорватии М. Пейчинович-Бурич выразила надежду, что открытие консульства РК и представительства «KAZAKH INVEST» в Сплите будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, расширению обменов в области туризма, образования, культуры и спорта.