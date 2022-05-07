Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    7 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    7 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День защитника Отечества в Республике Казахстан

    7 мая 1992 года Президент Республики Казахстан, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. 4 октября 2012 года Парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял положение «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан». Согласно ему, 7 мая объявлен государственным праздником и является выходным днём.

    СОБЫТИЯ

    В 1992 году, осуществляя суверенное право Республики Казахстан на безопасность, в целях укрепления ее обороноспособности, обеспечения территориальной целостности, выработки и осуществления военной политики, государственного правового регулирования военного строительства и защиты социально-экономических прав военнослужащих Государственный комитет обороны преобразован в Министерство обороны Республики Казахстан. Первым министром обороны Республики Казахстан стал генерал-полковник Сагадат Нурмагамбетов.

    В 1992 году, исходя из необходимости осуществления единой государственной политики в области обороны, на основе законного права на создание собственных Вооруженных сил, подтвержденного в Соглашении Совета Глав государств - участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках, и принимая во внимание формирование собственных Вооруженных Сил другими государствами Содружества, были созданы Вооруженные силы Республики Казахстан.

    В 1997 году в Алматы улице Мечникова присвоено имя Ади Шарипова (1912, Восточно-Казахстанская область - 1993, Алматы) - участника Второй мировой войны, министра образования (1958-1963), заместителя председателя Совета Министров, министра иностранных дел Казахской ССР (1963-1966).

    Ади Шарипов - автор 350 научных и публицистических работ, составитель хрестоматии казахской литературы. Имя Ади Шарипова занесено в библиографический справочник «Выдающиеся люди планеты», выпускаемый международным библиографическим центром Кембриджского университета.

    В 1999 году участнику Второй мировой войны, офицеру Красной Армии Рахимжану Кошкарбаеву (1924, Акмолинская губерния - 1988, Алма-Ата) была посмертно присвоена высшая степень отличия - звание «Халық қаhарманы».

    30 апреля 1945 года Рахимжан Кошкарбаев совместно с красноармейцем Григорием Булатовым во время штурма Берлина первым водрузил красное знамя на фасаде («на лестнице главного входа») здания Рейхстага.

    В 2000 году в Астане был открыт памятник «Мемориал воинам, погибшим в Афганистане». Имена 761 воина-афганца запечатлены на гранитных плитах памятника.

    В 2013 году на 40-й военной базе «Отар» прошел боевой парад с участием Президента страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. День защитника Отечества отмечался в Казахстане впервые в качестве государственного праздника, и военнослужащие спланировали уникальный по форме и содержанию парад, который еще никогда не проводился не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Отличием боевого парада от традиционных военных парадов являлась демонстрация профессионального мастерства солдат и офицеров, реальное применение современного оружия и военной техники.

    В 2014 году на въезде в Усть-Каменогорск установили бронзовый памятник выдающемуся казахскому полководцу Кабанбай-батыру.

    Кабанбай Каракерей - полководец казахских войск, один из знаменитых батыров, организовавших отпор казахского народа джунгарскому нашествию в XVIII веке. Его имя прославлено в летописях казахского народа наряду с именами Абылая, Богенбая.

    В 2014 году пятерка ядерных государств взяла на себя обязательства уважать безъядерный статус Центральной Азии, а также не применять ядерное оружие в отношении стран региона и не прибегать к угрозам его применения. Протокол о гарантиях безопасности подписали в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика.

    Сам Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, был подписан 8 сентября 2006 года в Семипалатинске. Его участниками стали Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

    В 2015 году в Астане прошел военный парад, ставший самым масштабным и грандиозным в истории независимого Казахстана. Торжественный парад, стартовавший с главной площади страны «Қазақ елі», принял Президент Республики Казахстан - Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Нурсултан Назарбаев.

    В нем приняли участие около пяти тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также более двухсот единиц вооружения и военной техники, 70 вертолетов и самолетов военной авиации.

    В 2019 году в историческом центре хорватского города Сплита состоялось открытие почетного консульства РК и офиса независимого партнера АО НК «KAZAKH INVEST» в Хорватии.

    Глава МИД Хорватии М. Пейчинович-Бурич выразила надежду, что открытие консульства РК и представительства «KAZAKH INVEST» в Сплите будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, расширению обменов в области туризма, образования, культуры и спорта.

    Автор:

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске