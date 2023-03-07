7 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

76 лет назад (1947) родился СУЛЕЕВ Досым Касымович - директор Института сейсмологии, академик Национальной академии наук Казахстана, академик МИА и ВШ РК, член Президиума НАН Казахстана.

Родился в г. Сарыагаше Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской области) области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1970); Московский институт стали и сплавов, аспирантура (1978).

Трудовая деятельность: инженер кафедры технической кибернетики (1970-1974); преподаватель, заместитель секретаря парткома Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (1978-1984); курировал вузы Алма-Аты в горкоме партии (1984-1986); проректор по учебной работе Алма-Атинского энергетического института (1986-1997); первый директор департамента высшего образования (02.1997-10.1997); директор административного департамента Министерства образования и науки РК (1997-2001); заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (01.2001-07.2001); ректор Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева (2001-2008); почётный ректор Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева (2008-2018); директор Института сейсмологии (с 2018 года).

Награждён орденом Петра Великого III степени (РФ), 5 государственными наградами «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері», «Педагог мира» (Международный биографический центр, Кембридж, Англия, 2005). Признан «Человеком года» (Американский биографический институт, 2007).

75 лет назад (1948-2001) родился АБДИРАШЕВ Жараскан - казахский поэт, журналист; лауреат премии Союза писателей Казахстана им. М. Жумабаева.

Родился в Кызыл-Ординской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1969).

Трудовая деятельность: корреспондент газет «Лениншіл жас» (ныне - «Жас Алаш») и «Қазақ әдебиеті», альманаха «Жалын», журнала «Жұлдыз» (1969-1994); являлся главным редактором по художественному переводу и литературным связям при Союзе писателей Казахстана и главным редактором музыкально-развлекательного театра «Тамаша».

В 1969 году вышла «Первая книга», выпустил сборники «Ақ қайран» (1970), «Найзағайлы жаз» (1971), «Саяхат» (1972), «Дала, сенің ұлыңмын» (1975), «Соғыстан соң туғандар» (1977, 1993), «Перзент парызы» (1980), «Сана соқпағы» (1988), «Шежірелі шаңырақ» (1998). Автор монографии «Парасат пен парыз» (1973). Книга Абдирашева «Әзілің жарасса» (1989) сформировала жанр эпиграммы в казахской литературе.

Перевёл произведения А.С. Пушкина, Р. Тагора, П. Элюара, Я. Купалы, К. Чуковского, А. Блока. Произведения Жараскана Абдирашева были переведены на немецкий, венгерский, русский, украинский, узбекский, таджикский, азербайджанский, туркменский, киргизский, якутский языки. (1989).

Жараскан Абдирашев в ходе своей литературной деятельности не потерял чистоту казахского языка и привил своим читателям любовь к малой родине, родным людям, родной Земле.

61 год назад (1962) родился ХАМЕДОВ Абилфас Муслимович - общественный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство (1989); Международную академию архитектуры, г. Москва (2016).

Трудовая деятельность: водитель автокомбината № 2 АГАПУ (1980-1982); грузчик магазина 55/70 (11.1982-12.1982); каменщик треста «Алма-Ата Сельстрой 7» ПМК-714 (1982-1983); мастер треста «Алма-Ата Сельстрой 7» ПМК-714 (1983-1990); главный инженер в тресте «Алма-Ата Сельстрой 7» ПМК-5 (1990-1994); директор МП «Наргиз» (1994-2003); член Ассамблеи народа Казахстана (с 2000 года); директор «Центрпласт» (с 2016 году - ТОО «АХЭКО») (2003-2021); руководитель республиканской Ассоциации азербайджанцев Казахстана (с 2003 года); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2017-2018); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2021-2023).

Награжден орденами «Құрмет», «Достық» II ст., золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік», юбилейными медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».

59 лет назад (1964) родился СМИРНОВ Владимир Михайлович - олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам, почетный гражданин города Кокшетау.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Казахский институт физической культуры.

Трудовая деятельность: выступал в составе сборной СССР (1980-1992); выступал под флагом Республики Казахстан (1992-1998); советник Агентства РК по туризму и спорту, почетный консул РК в Королевстве Швеция, представитель РК в Международной лыжной федерации (с июля 1991 года); президент Союза биатлонистов Казахстана (с 2003 года).

Является одним из самых уважаемых в лыжном мире гонщиков. Всему миру был известен по прозвищу Смирре - Лис. Один из организаторов комитета по выдвижению Алматы на проведение зимних Олимпийских игр 2011 года.

Награжден высшей норвежской лыжной наградой - Холменколленской медалью, казахстанским орденом «Даңқ».