7 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1947) родился- казахстанский учёный, академик Национальной академии наук Казахстана (НАН), академик МИА и ВШ РК, заместитель председателя отделения наук о Земле, член Президиума НАН Казахстана.

Родился в г. Сарыагаш Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской области) области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1970); Московский институт стали и сплавов, аспирантура (1978).

Трудовая деятельность: инженер кафедры технической кибернетики (1970-1974); преподаватель, заместитель секретаря парткома Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (1978-1984); курировал вузы Алма-Аты в горкоме партии (1984-1986); проректор по учебной работе Алма-Атинского энергетического института (1986-1997); первый директор департамента высшего образования (02.1997-10.1997); директор административного департамента Министерства образования и науки РК (1997-2001); заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (01.2001-07.2001); ректор Казахского национального технического университета им. К. И. Сатпаева (2001-2008); почётный ректор Казахского национального технического университета им. К. И. Сатпаева (2008-2018); директор Института сейсмологии (с 2018 года).

Награждён орденом Петра Великого III степени (РФ), 5 государственными наградами «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері», «Педагог мира» (Международный биографический центр, Кембридж, Англия, 2005). Признан «Человеком года» (Американский биографический институт, 2007).

назад (1948-2001) родился- казахский поэт, журналист; лауреат премии Союза писателей Казахстана им. М. Жумабаева.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1969).

Трудовая деятельность: корреспондент газет «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») и «Қазақ әдебиеті», альманаха «Жалын», журнала «Жұлдыз» (1969-1994); являлся главным редактором по художественному переводу и литературным связям при Союзе писателей Казахстана и главным редактором музыкально-развлекательного театра «Тамаша».

В 1969 году вышла «Первая книга», выпустил сборники «Ақ қайран» (1970), «Найзағайлы жаз» (1971), «Саяхат» (1972), «Дала, сенің ұлыңмын» (1975), «Соғыстан соң туғандар» (1977, 1993), «Перзент парызы» (1980), «Сана соқпағы» (1988), «Шежірелі шаңырақ» (1998). Автор монографии «Парасат пен парыз» (1973). Книга Абдирашева «Әзілің жарасса» (1989) сформировала жанр эпиграммы в казахской литературе. .

Перевёл произведения А. С. Пушкина, Р. Тагора, П. Элюара, Я. Купалы, К. Чуковского, А. Блока. Произведения Жараскана Абдирашева были переведены на немецкий, венгерский, русский, украинский, узбекский, таджикский, азербайджанский, туркменский, киргизский, якутский языки. (1989).

Жараскан Абдирашев в ходе своей литературной деятельности не потерял чистоту казахского языка и привил своим читателям любовь к малой родине, родным людям, родной Земле.

назад (1964) родился- олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам, почетный гражданин города Кокшетау.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Казахский институт физической культуры.

Трудовая деятельность: выступал в составе сборной СССР (1980-1992); выступал под флагом Республики Казахстан (1992-1998); советник Агентства РК по туризму и спорту, почетный консул РК в Королевстве Швеция, представитель РК в Международной лыжной федерации (с июля 1991 года); президент Союза биатлонистов Казахстана (с 2003 года).

Является одним из самых уважаемых в лыжном мире гонщиков. Всему миру был известен по прозвищу Смирре - Лис. Один из организаторов комитета по выдвижению Алматы на проведение зимних Олимпийских игр 2011 года.

Награжден высшей норвежской лыжной наградой - Холменколленской медалью, казахстанским орденом «Даңқ».

назад (1966) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур, Новой Зеландии.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, экономист (1988); стажировался в Университете имени Дж. Неру (Индия), в Канзасском университете (США), Фуджи-банке (Япония), Европейском банке реконструкции и развития.

Трудовая деятельность: главный специалист РВПА «Казахстан-Коммерция», начальник отдела ВЭС Госконцерна «Казхлебпродукт» (1992-1993); начальник управления Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан (1993-1994); заместитель директора департамента валютного регулирования, директор департамента международных отношений (1994-1996); советник председателя правления, начальник коммерческого департамента, заместитель председателя правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1996-1998); первый заместитель директора областного филиала, руководитель кредитного департамента - управляющий директор, директор департамента кредитных рисков, советник председателя АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (1998-2000); заместитель председателя правления, председатель правления АО «Казпочта» (2000-2006); председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы (2006-2011); председатель правления АО «Казпочта» (2011-2013); советник по инвестициям посольства Республики Казахстан во Франции (2014-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008); Почетной грамотой Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

назад (1971) родился- заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции.

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, юрист, экономист (1998).

Трудовая деятельность: инспектор управления Комитета налоговой полиции по Мангистауской области (1999-2001); старший инспектор 2-го отдела управления по выявлению экономических преступлений департамента финансовой полиции по Мангистауской области (2001-2002); служба в органах финансовой полиции (2002-2012); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Кызылординской области (2012); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области (2012-2013); заместитель начальника департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2013-2014); руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы (2014-2016); начальник департамента Национального бюро по противодействию коррупции г. Алматы (2016-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени (2018); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2010), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).