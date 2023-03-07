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    7 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    7 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 1994 году состоялись выборы в первый Парламент суверенного Казахстана. Было избрано 176 депутатов: из них по президентскому списку - 42, от общественных объединений - 75, самовыдвиженцы - 59. В апреле 1994 года новый парламент начал свою работу.

    В 2003 году в Минске был подписан Протокол о создании Группы высокого уровня (ГВУ). Решение о создании ГВУ принято по решению президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины от 23 февраля 2003 года.

    В 2005 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла выставка картин известного казахстанского художника Ерболата Толепбая. Выставка была организована в качестве вклада в выполнение Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном многообразии и в целях пропаганды достижений искусства Казахстана. Было представлено сорок полотен мастера, охватывающих период его творчества с 1990 по 2004 годы.

    В 2013 году АО «Эйр Астана» и Turkish Airlines подписали письмо о намерении заключить кодшеринговое соглашение. Стороны сделали первый шаг к всестороннему сотрудничеству, включающему кодшеринговое соглашение по маршрутам, обслуживаемым обоими перевозчиками между Казахстаном и Турцией. Соответствующее письмо о намерении подписано в Стамбуле главами обеих авиакомпаний.

    В 2015 году фильм «Забытые в Караганде» об испанцах - заключенных КарЛАГа - получил премию в номинации «Лучший европейский документальный фильм» и золотую награду кинофестиваля в Джакарте, Республика Индонезия. В фильме отражены свидетельства очевидцев, а также обстоятельства, повлекшие за собой их нахождение в КарЛАГе, которые были неизвестны до сих пор большинству испанцев.

    В 2017 году казахстанским авиакомпаниям было предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволило беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио.

    В 2019 году благодаря республиканской акции «Впиши свое имя в летопись столицы» член кафедры исторического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Думан Айтмагамбетов передал в государственный архив Астаны на хранение редкие памятные знаки, копии исторических документов, в частности, сводки переписи населения за 1909 год, раритетные фото.

    В категорию архивных материалов включены как бумажные документы (записки, дневники, книги, газеты), так и фото-, видео- и аудиоматериалы, кинохроника, экспонаты и иные исторические артефакты. Авторам исторических документов будет выдан документ, подтверждающий внесенный вклад в сохранение истории города.

    В 2019 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби открыл в Университете Карачи (Пакистан) совместный научный центр-лабораторию инновационных исследований. Проект реализован при содействии Комиссии по науке и технике для устойчивого развития стран Юга (COMSATS).

    КазНУ является партнером и центром превосходства COMSATS в Казахстане, единственным вузом из стран СНГ, входящим с 2015 года в эту международную организацию. Ведущий казахстанский вуз сотрудничает с известными университетами и научно-образовательными центрами 25 стран Азии, Африки, Латинской и Центральной Америки, являющимися членами COMSATS.

    В 2020 году эквадорское радио «Radio Stereo Mundo La Mega» с 12.00 по 15.00 по местному времени транслировало песни Димаша Кудайбергена.«Мы считаем, что Димаш - лучший певец в мире, и что его необыкновенный голос обязательно должен быть услышан в нашей стране. Он научил нас, что музыка - истинное выражение искусства и любви, что у нее нет языка и нет границ. Поэтому, мы активно продолжаем свою работу с продвижением творчества Димаша», - поделился фан-клуб.

    «Radio Stereo Mundo La Mega» - национальное эквадорское радио, частота которого составляет 90,5 FM. Оно является одним из самых популярных и прослушиваемых радио в стране.

    В 2021 году в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы открылась первая Аллея женщин.

    «В современном мире роль женщины также важна, как и мужчины. Сегодня женщины присутствуют в жизни общества, города, политики, экономики, медицины и других сфер. Мы символично пригласили женщин, чтобы посадить деревья и назвали это место Аллей женщин. Это символ свободы, мудрости, красоты и бесстрашия. Это то, что у женщины не отнять», - сказала руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.

    В 2022 году в городе Актау был открыт Центр художественной гимнастики. Цель открытия центра заключается в воспитании будущих чемпионов мира, Азии, Олимпийских игр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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