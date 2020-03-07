7 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1994 году состоялись выборы в первый Парламент суверенного Казахстана. Было избрано 176 депутатов: из них по президентскому списку - 42, от общественных объединений - 75, самовыдвиженцы - 59. В апреле 1994 года новый парламент начал свою работу.

В 2003 году в Минске был подписан Протокол о создании Группы высокого уровня (ГВУ). Решение о создании ГВУ принято по решению президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины от 23 февраля 2003 года.

В 2005 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла выставка картин известного казахстанского художника Ерболата Толепбая. Выставка была организована в качестве вклада в выполнение Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном многообразии и в целях пропаганды достижений искусства Казахстана. Было представлено сорок полотен мастера, охватывающих период его творчества с 1990 по 2004 годы.

В 2013 году АО «Эйр Астана» и Turkish Airlines подписали письмо о намерении заключить кодшеринговое соглашение. Стороны сделали первый шаг к всестороннему сотрудничеству, включающему кодшеринговое соглашение по маршрутам, обслуживаемым обоими перевозчиками между Казахстаном и Турцией. Соответствующее письмо о намерении подписано в Стамбуле главами обеих авиакомпаний.

В 2015 году фильм «Забытые в Караганде» об испанцах - заключенных КарЛАГа получил премию в номинации «Лучший европейский документальный фильм» и золотую награду кинофестиваля в Джакарте, Республика Индонезия. В фильме отражены свидетельства очевидцев, а также обстоятельства, повлекшие за собой их нахождение в КарЛАГе, которые были неизвестны до сих пор большинству испанцев.

В 2017 году казахстанским авиакомпаниям было предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволило беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио.

В 2019 году благодаря республиканской акции «Впиши свое имя в летопись столицы» член кафедры исторического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Думан Айтмагамбетов передал в государственный архив Астаны на хранение редкие памятные знаки, копии исторических документов, в частности, сводки переписи населения за 1909 год, раритетные фото.

В категорию архивных материалов включены как бумажные документы (записки, дневники, книги, газеты), так и фото-, видео- и аудиоматериалы, кинохроника, экспонаты и иные исторические артефакты. Авторам исторических документов будет выдан документ, подтверждающий внесенный вклад в сохранение истории города.

Акция проводилась в рамках реализации программной статьи Главы государства «Семь граней Великой степи».

В 2019 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби открыл в Университете Карачи (Пакистан) совместный научный центр-лабораторию инновационных исследований. Проект реализован при содействии Комиссии по науке и технике для устойчивого развития стран Юга (COMSATS).

КазНУ является партнером и центром превосходства COMSATS в Казахстане, единственным вузом из стран СНГ, входящим с 2015 года в эту международную организацию. Ведущий казахстанский вуз сотрудничает с известными университетами и научно-образовательными центрами 25 стран Азии, Африки, Латинской и Центральной Америки, являющимися членами COMSATS.