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    7-летнюю девочку спасли через 95 часов после землетрясения в Хатае

    10 Февраля 2023, 09:12

    ХАТАЙ. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - В Хатае через 95 часов после землетрясения из-под обломков многоквартирного дома спасена 7-летняя Ася Донмез.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Спасательные бригады продолжали работу в районе генерала Шюкрю Канатлы.

    Обнаружив Асю под завалами здания, спасатели и пожарные муниципалитета Кютахья-Тавшанлы, вытащили ребенка живым.

    Она после оказания первой медицинской помощи отправлена в больницу.

    Поисково-спасательные работы бригад на месте разрушений продолжаются.


    Фото: Агентство Анадолу

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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