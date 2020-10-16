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    7 казино и 30 букмекерских контор ликвидировано в Казахстане с начала года

    16 Октября 2020, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-игра» в Казахстане с начала года пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    «По стране выявлено и ликвидировано 7 подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов», - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу, подводя итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года.

    Также СЭР пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2000 купюр. При этом ликвидированы 2 подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанай.

    Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных учетно-контрольных марок.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК
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