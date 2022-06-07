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7 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2022, 08:00
7 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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62 года назад (1960) родился ИМАШЕВ Берик Мажитович - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юрист (1982).

Трудовая деятельность: стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района (1982-1992); начальник организационно-аналитического управления генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1992-1993); первый заместитель прокурора г. Алматы (1993-1994); заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк» (1994-1995); внештатный советник Премьер-Министра РК, президент ассоциации «Юристы делового мира» (1995); директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества РК (1995-1996); начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя государственного налогового комитета РК (1996-1997); директор юридической фирмы «Имашев и партнеры» (1997-1998); председатель Агентства РК по поддержке малого бизнеса (1998-1999); помощник Президента РК по вопросам развития малого бизнеса (1998-1999); адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов г. Астана (1999-2000); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2000-2001); член коллегии адвокатов г. Астана (2001-2003); президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (2002-2003); заместитель секретаря Совета Безопасности РК (2003-2005); председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» (05.2005-10.2005); председатель Совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства» (2005-2006); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2005-2007); секретарь Совета Безопасности РК (2007-2008); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности РК (02.2008-08.2008); председатель Комитета по законодательству и правовой реформе (2008); министр юстиции РК (2012-2016); председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2016-2022).

Лауреат премии Международного фонда Ю. Семенова «Детектив и политика» (1990), премии Петербургского международного юридического форума «За вклад в развитие правовой интеграции на евразийском пространстве» (2015).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «За вклад в развитие адвокатуры» (2014); Почетной грамотой Сената Парламента Республики Казахстан.

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61 год назад (1961) родился ПАНЧЕНКО Игорь Иванович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт г. Алматы, горный инженер-электрик; Международную академию бизнеса, менеджер делового администрирования (2007).

Трудовая деятельность: ученик электромонтера, электромонтер, механик теплосилового цеха цинкового завода Лениногорского полиметаллического комбината (1978-1988); начальник теплосилового цеха цинкового завода ОАО «Казцинк» (1988-2005); начальник отделения по обслуживанию теплоэнергетического оборудования цеха по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования цинкового завода АО «Казцинк» (2005-2007); заместитель начальника энергетического цеха цинкового завода АО «Казцинк» (01.2007-11.2007); аким Пригородного сельского округа (2007-2008); заместитель акима г. Риддера (2008-2009); инспектор по охране труда и технике безопасности Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» (2009-2011); заместитель главного технического руководителя по безопасности, охране труда и экологии Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» (2011-2012); секретарь Риддерского городского маслихата V созыва (2012-2016); секретарь Риддерского городского маслихата VI созыва (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

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49 лет назад (1973) родился САТИЕВ Талгат Бактыярович - председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в г. Усть-Каменогорск. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, горный инженер.

Трудовая деятельность: рабочий, руководитель территориального подразделения центрального государственного органа (1992-1998); ведущий специалист, главный специалист, главный специалист-инспектор Семипалатинской инспекции геологии и недропользования Восточно-Казахстанского территориального департамента Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (1998-2008); начальник Семейской региональной инспекции геологии и недропользования Восточно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК (2008-2012); заместитель руководителя Восточно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования «Востказнедра» (2012-2013); руководитель Восточно-Казахстанского «Востказнедра» Комитета геологии и недропользования МИР РК (2013-2014); заместитель председателя Комитета геологии и недропользования МИР РК (2014-2018); заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2019).

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44 года назад (1978) родился АМАНТАЙ Галымжан Амантайулы - уполномоченный по этике акимата города Нур-Султана.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби; Казахстанский университет Дружбы народов.

Трудовая деятельность: инспектор Oil ТОО «WIS K Ltd» (1999-2005); участковый инспектор полиции РУВД (2005-2006); консультант отдела контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной службы департамента правового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы (2006-2007); консультант отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией секретариата Дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам государственной службы по г. Астане (2007-2009); начальник отдела правовой экспертизы и кадровой работы управления туризма, физической культуры и спорта г. Астаны (2009-2010); начальник отдела административно-правовой работы управления здравоохранения г. Астаны (2010-2012); главный эксперт правового обеспечения и администрирования Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК (01.2012-10.2012); консультант-инспектор отдела инспекции и контроля (секретариат Дисциплинарного совета) департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Астане (2012-2014); главный инспектор управления дисциплинарно-административной практики и государственных услуг департамента государственной службы и профилактики коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2015-2016); руководитель аппарата Шардаринского района Туркестанской области (2016-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

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40 лет назад (1982) родился ЕРКИНБАЕВ Ержан Маликович - вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002); Алматинский экономический университет, банковское дело (2005); Парижскую школу бизнеса «НЕС» при Международной академии бизнеса, степень МВА.

Трудовая деятельность: юрист юридического отдела группы компаний «Capital Partners» (2002); руководитель проектов по развитию международных гостиничных комплексов в гг. Актау и Атырау компании «Capital Partners» (2002-2003); руководитель проектов по запуску гостиничных комплексов «Mariott Aktau Hotel», «Mariott Atyrau Hotel», «Mariott Executive Apartments Atyrau» (2003-2005); директор отдела по развитию проектов компании «Capital Partners» (2005-2007); управляющий директор компании «Capital Partners», руководитель департамента международных проектов в сфере образования (2007-2009); генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак» (2009-2013); генеральный директор высокогорного спорткомплекса «Медеу» (2013-2016); директор зоопарка г. Алматы (2016-2019); исполняющий обязанности председателя правления АО НК «Kazakh Tourism» (10.2019-11.2019); председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» (2019-2021).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.


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