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    7 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    7 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    40 лет назад (1983) родился СМАДИЯРОВ Айбек Серикбаевич – директор департамента коммуникаций МИД Республики Казахстан.

    Окончил факультет Менеджмента и международных коммуникаций Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2004).

    Трудовая деятельность: специалист АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (2005-2006); специалист департамента консульской службы МИД РК (2006-2008): атташе, третий секретарь Европейского департамента (2008-2009); третий секретарь Посольства Казахстана в Венгрии (2009-2010); эксперт пресс-службы Администрации Президента РК (2012-2013); первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2013-2014); второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Вьетнаме (2014-2018); занимал должность руководителя пресс-управления Комитета международной информации МИД РК (2018-2019); заместитель председателя Комитета международной информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 06.2019).

    На занимаемой должности - с июня 2023 года.

    40 лет назад (1983) родился ЖАМСАТОВ Алихан Кайыргельдинович - руководитель государственного учреждения «Управление материально-технического обеспечения» управления делами Президента Республики Казахстан.

    Родился в Павлодарской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, правоведение (2004); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, строительство (2012); Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, политология (2014).

    Трудовая деятельность: юрист-консультант АО «Энергоцентр» в г. Павлодаре (2004-2005); и.о. главного специалиста, главный специалист, юрист аппарата акима г. Аксу Павлодарской области (2005-2006); главный специалист департамента финансов, начальник отдела департамента предпринимательства и промышленности Павлодарской области (2006-2008); заместитель директора ТОО «Group of Financial Analytics», менеджер департамента по Павлодарской области АО «Национальная компания «СПК «Ертіс», г. Семей (2008); и.о. главного эксперта, главный эксперт, начальник управления хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан (2008-2012); заместитель заведующего, заведующий отделом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2012-2014); заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); заместитель руководителя хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан (ГУ «Управление материально-технического обеспечения») (2015-2019); заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

    Автор:

    Артем Волков

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