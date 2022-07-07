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    7 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    7 Июля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    60 лет назад (1962) родился МАТКАРИМОВ Альберт Полатович - заместитель главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

    Родился в г. Шымкенте. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище имени дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко (1983).

    Трудовая деятельность: проходил службу в ТуркВО на должностях командира танкового взвода, командира танковой роты; командир танковой роты, заместитель командира танкового батальона в составе ГСВГ (1989-1992); в составе сводного батальона выполнял задачи по охране внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке в составе ВВ МВД РФ (1993); последовательно занимал должности старшего помощника начальника группы по боевой и морально-психологической подготовке полка, командира мотострелкового батальона, начальника штаба полка, заместителя командира соединения Внутренних войск (1993-2002); командир полка, заместитель начальника Высшего военного училища внутренних войск МВД РК (2002-2003); командир Западного соединения внутренних войск МВД РК, а затем Восточного соединения внутренних войск МВД РК (2003-2010); заместитель командующего внутренними войсками МВД РК (2010-2013); заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД РК (2013-2014).

    На занимаемой должности - с мая 2014 года.

    Награжден орденом «Данқ» II ст., медалями РК, стран СНГ и СССР.

    39 лет назад (1983) родился СМАДИЯРОВ Айбек Серикбаевич - заместитель председателя Комитета международной информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    Окончил факультет Менеджмента и международных коммуникаций Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2004).

    Трудовая деятельность: специалист АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (2005-2006); специалист департамента консульской службы МИД РК (2006-2008): атташе, третий секретарь Европейского департамента (2008-2009); третий секретарь Посольства Казахстана в Венгрии (2009-2010); эксперт пресс-службы Администрации Президента РК (2012-2013); первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2013-2014); второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Вьетнаме (2014-2018); занимал должность руководителя пресс-управления Комитета международной информации МИД РК (2018-2019).

    На занимаемой должности - с 2019 года.

    39 лет назад (1983) родился ЖАМСАТОВ Алихан Кайыргельдинович - руководитель государственного учреждения «Управление материально-технического обеспечения» управления делами Президента Республики Казахстан.

    Родился в Павлодарской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, правоведение (2004); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, строительство (2012); Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, политология (2014).

    Трудовая деятельность: юрист-консультант АО «Энергоцентр» в г. Павлодаре (2004-2005); и.о. главного специалиста, главный специалист, юрист аппарата акима г. Аксу Павлодарской области (2005-2006); главный специалист департамента финансов, начальник отдела департамента предпринимательства и промышленности Павлодарской области (2006-2008); заместитель директора ТОО «Group of Financial Analytics», менеджер департамента по Павлодарской области АО «Национальная компания «СПК «Ертіс», г. Семей (2008); и.о. главного эксперта, главный эксперт, начальник управления хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан (2008-2012); заместитель заведующего, заведующий отделом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2012-2014); заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); заместитель руководителя хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан (ГУ «Управление материально-технического обеспечения») (2015-2019); заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

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