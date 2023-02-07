7 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

74 года назад (1949) родилась КАЗАКБАЕВА Гульжамал Мукажановна - актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана.

Родилась в Алматинской области. Окончила студию при Казахском театре драмы в Алматы, Казахский государственный институт театра и кино (совр. Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова).

Трудовая деятельность: в 1968 году была принята в труппу Шымкентского областного казахского драматического театра, где создала ряд сценических женских образов; с 1978 года - актриса Казахского государственного театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова.

Сыграла роли Баян, Актоты («Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері-Ақтоты» Г. Мусрепова), Алуы, Куртки («Алуа», «Қара қыпшақ Қобыланды» М. Ауэзова), Алмы («Приемный зять» Т. Ахтанова), Офелии («Гамлет» У. Шекспира), Балым, Туйметай («Письмо пятерых», «Письмо И. Сталину» Ш. Муртазы), Заузат («Благодатный дождь» А. Абишева).

42 года назад (1981) родился НУРМАГАНБЕТОВ Жандос Демесинович - вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова, юриспруденция (2002); Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, электроэнергетика (2009-2011); Университет «КИМЭП», деловое администрирование для управленческих кадров (МВА (2013).

Трудовая деятельность: заместитель директора, директор ТОО «Каруглесбыт» (2003-2005); директор ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» (2005-2006); генеральный директор АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» (2008-2010); председатель правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Кызылорда» (2011-2013); генеральный директор ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (2013-2020); управляющий директор по стратегии и развитию АО «KEGOC» (2020-2021); управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «KEGOC» (02.12.2021-12.12.2021).

На занимаемой должности - с декабря 2021 года.



