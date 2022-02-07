7 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1949) родилась- актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана.

Родилась в Алматинской области. Окончила студию при Казахском театре драмы в Алматы, Казахский государственный институт театра и кино (совр. Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова).

Трудовая деятельность: в 1968 году была принята в труппу Шымкентского областного казахского драматического театра, где создала ряд сценических женских образов; с 1978 года - актриса Казахского государственного театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова.

Сыграла роли Баян, Актоты («Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері-Ақтоты» Г. Мусрепова), Алуы, Куртки («Алуа», «Қара қыпшақ Қобыланды» М. Ауэзова), Алмы («Приемный зять» Т. Ахтанова), Офелии («Гамлет» У. Шекспира), Балым, Туйметай («Письмо пятерых», «Письмо И. Сталину» Ш. Муртазы), Заузат («Благодатный дождь» А. Абишева).

(1980) родился- заместитель председателя правления АО «РГ «Egemen Qazaqstan».

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, журналист.

Трудовая деятельность: корреспондент, начальник аналитико-информационного отдела Национального информационного агентства «КазИнформ» (2000-2009); руководитель астанинского бюро газеты «Алаш Айнасы» (2009-2013); эксперт пресс-службы Администрации Президента Республики Казахстан (2013-2016 года); заместитель главного редактора, заместитель председателя правления - главный редактор республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.