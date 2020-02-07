7 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
71 год назад (1949) родилась КАЗАКБАЕВА Гульжамал Мукажановна - актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана.
Уроженка Алматинской области. Окончила студию при Казахском театре драмы в Алматы, Казахский государственный институт театра и кино (совр. Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова).
Трудовая деятельность: в 1968 году была принята в труппу Шымкентского областного казахского драматического театра, где создала ряд сценических женских образов; с 1978 года - актриса Казахского государственного театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова.
Сыграла роли Баян, Актоты («Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері-Ақтоты» Г. Мусрепова), Алуы, Куртки («Алуа», «Қара қыпшақ Қобыланды» М. Ауэзова), Алмы («Приемный зять» Т. Ахтанова), Офелии («Гамлет» У. Шекспира), Балым, Туйметай («Письмо пятерых», «Письмо И. Сталину» Ш. Муртазы), Заузат («Благодатный дождь» А. Абишева).
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