7 дней в коме: беременную женщину в критическом состоянии спасли алматинские врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Городской перинатальный центр №2 в экстренном порядке бригадой скорой помощи поступила пациентка в крайне тяжелом состоянии на 6 месяце беременности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление общественного здравоохранения Алматы.

Как сообщили в управлении, врачами были проведены все необходимые обследования, в результате которых был выставлен диагноз: преэклапсия тяжелой степени, острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, оттек головного мозга, острое повреждение почек.

По словам заведующего отделением реанимации Багдата Достарбаева преэклапсия - это одно из наиболее опасных осложнений при беременности, которое может сопровождаться потерей сознания и развитием комы, кровоизлиянием в мозг, отеком легких, преждевременной отслойкой плаценты и другими критическими дисфункциями организма.

По словам знакомой пациентки, 6 дней у женщины было очень высокое верхнее давление, которое доходило до 220. В результате чего, женщину беспокоили сильные головные боли.

Сама пациентка является гражданкой Узбекистана, не было постоянного места жительства, в следствии чего не обращалась к медицинским работникам. Чтобы облегчить головную боль, пациентка принимала нестероидные противовоспалительные препараты.

Багдат Достарбаев отмечает, что данные препараты являются нефротоксичными, которые возможно привели к почечной недостаточности.

Сразу же пациентка была поднята в отделение реанимации. Через день пациентка впала в кому. На протяжении 12 дней и ночей анестезиологи-реаниматологи, акушер-гинекологи боролись за жизнь пациентки. Проводили продленную искусственную вентиляцию легких, противоотечную, антибактериальную, противоязвенную терапию, профилактику тромботических осложнений.

И только через 8 дней пациентка потихоньку начала приходить в себя. На 10 сутки женщину сняли с ИВЛ, она начала самостоятельно дышать. Еще пару дней она находилась в отделении реанимации под наблюдением, и только после стабилизации состояния перевели в палату, где она продолжает получать лечение. Состояние пациентки нормализовалось, она готовится к выписке.

«Изначально прогноз был неблагоприятным, но мы с командой сделали все возможное, чтобы спасти пациентку. И нам, к счастью, это удалось. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Скоро будет выписана. И то, что удалось сохранить эту жизнь, вернуть ей здоровье - не чудо, а трудная, но слаженная четкая работа мультидисциплинарной команды специалистов: реаниматологов, акушер-гинекологов, а также добрые и умелые руки среднего и младшего медицинского персонала», - добавил Б. Достарбаев.

В ведомстве добавили, что женщина поступила в больницу с замершей беременностью.