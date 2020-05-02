7 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Берлина и подвиги Героев-казахстанцев Варепы и Колодия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 2 мая 1945 года, шел 1411-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. К исходу 2 мая войска 2-го Белорусского фронта вышли на рубеж Варнемюнде, Ребель, Прицвальк и завершили разгром группировки противника в Западной Померании и Мекленбурге.

3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта соединилась южнее Рейхстага с частями 8-й гвардейской армии. 2-я гвардейская танковая армия в районе парка Тиргартен соединились с войсками 8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой армий. К утру 2 мая остатки берлинского гарнизона были расчленены на отдельные изолированные группы. Утром 2 мая гарнизон Рейхстага прекратил сопротивление. 56-й немецкий танковый корпус, оборонявшийся в центре Берлина, также капитулировал. Генерал Вейдлинг, командир 56-го танкового корпуса, который одновременно являлся комендантом Берлина, сдался в плен и обратился с приказом о капитуляции ко всему гарнизону. Началась массовая сдача немецких войск в плен. К 15 часам 2 мая сопротивление берлинского гарнизона полностью прекратилось, и к исходу дня весь город был занят советскими войсками.

Согласно приказу Сталина Москва в честь взятия Берлина салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Группировка противника, отошедшая с острова Ванзее, утром 2 мая вышла в лес северо-западнее Шанкенсдорфа, где в это время располагался штаб 4-й гвардейской танковой армии. Д.Д. Лелюшенко пришлось руководить отражением нападения немцев. После двухчасового боя эта немецкая группа была уничтожена и пленена.

По данным на 21:00 советскими войсками взято в плен в городе Берлине более 70.000 немецких солдат и офицеров.

«В числе пленных: генералы для особых поручений при начальнике обороны Берлина генерал-лейтенант Курт Веташ и генерал-лейтенант Вальтер Шмидт-Данкварт, представитель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба обороны Берлина полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56 немецкого танкового корпуса полковник Теодор фон Дифвинг», - перечисляется в сводке.

Взяты также в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати - доктор философии и истории Фриче, руководитель печати доктор философии и истории Клик, правительственный советник доктор философии и истории Хайнрихсдорф.

«За время боев с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска захватили в плен более 120.000 немецких солдат и офицеров. За это же время немцы потеряли только убитыми более 60.000 человек, - сообщало Совинформбюро. - В числе пленных заместитель командующего 9 немецкой армией генерал-лейтенант Бернгард, командир 5 немецкого корпуса СС генерал-лейтенант Эккель, командир 21 немецкой танковой дивизии СС генерал-лейтенант Маркс, командир 169 немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Радчий, комендант крепости Франкфурт-на-Одере генерал-майор Биль, начальник артиллерии 11 немецкого танкового корпуса СС генерал-майор Штраммер и генерал авиации Цандер».

1 мая 1945 года исполнилось 35 лет Герою-казахстанцу Ивану Варепе и 33 года Герою-казахстанцу Ивану Колодию.

Варепа Иван Иосифович родился 1 мая 1910 года в селе Перьятинка (ныне — Жарминский район Восточно-Казахстанской области). Окончил начальную школу, после чего работал трактористом в колхозе. В июле 1941 года Варепа был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии младший сержант Иван Варепа командовал пулеметным расчетом 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

27 сентября 1943 года Варепа, несмотря на массированный вражеский огонь, переправился через Днепр в районе села Неданчичи Репкинского района Черниговской области Украинской ССР. На западном берегу расчет Варепы принимал активное участие в отбитии четырех вражеских контратак и прикрытии переправляющихся через реку советских подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии младший сержант Иван Варепа был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3070.

Вскоре Варепа окончил курсы младших лейтенантов. После окончания войны в звании лейтенанта Варепа был уволен в запас. Вернулся в Казахскую ССР, работал в колхозе в Семипалатинской области. Умер 15 марта 1981 года, похоронен в поселке Бакырчик.

Был также награжден орденом Александра Невского и рядом медалей.

Колодий Иван Михайлович родился 1 мая 1912 года в селе Киевка (ныне — поселок в Нуринском районе Карагандинской области). Окончил ликбез, после чего работал в кишлаке в Сурхандарьинской области Узбекской ССР, затем кузнецом в плодовом питомнике. В 1941 году Колодий был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С апреля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года ефрейтор Иван Колодий был радиотелеграфистом 118-го артиллерийского полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 14 на 15 октября 1943 года Колодий под массированным вражеским огнем переправился через Днепр в районе поселка Радуль Репкинского района Черниговской области Украинской ССР. Во время переправы лодка, в которой находился Колодий, была разбита. Несмотря на полученное тяжелое ранение, Колодий с радиостанцией сумел вплавь добраться до берега. На плацдарме он корректировал огонь артиллерийских батарей по противнику.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» ефрейтор Иван Колодий был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1593.

После окончания войны Колодий продолжил службу в Советской Армии. Окончил Молотовское военно-морское авиатехническое училище. Проживал в Кирове, работал председателем одного из райкомов ДОСААФ. Скоропостижно скончался от последствий полученных на фронте ранений 18 ноября 1954 года.

2 мая 1945 года до нашей Победы оставалось 7 дней…

8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона

9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом

10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага

11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага

13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: хроника ТАСС



