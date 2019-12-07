7 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день гражданской авиации

Праздник учредила в 1996 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Дата для праздника выбрана в честь годовщины основания ИКАО в 1944 году. Впервые отмечен в 1994 году, отмечается ежегодно.

СОБЫТИЯ

В 1963 году в городе Тараз торжественно открыт бронзовый памятник народному акыну Жамбылу Жабаеву. Памятник создан народным художником Казахстана, скульптором Хакимжаном Наурызбаевым. Автор постамента - главный архитектор города Тараз В. Сошенко.

В 1990 году музыкальной комедией М. Ауэзова «Айман-Шолпан» в постановке заслуженного деятеля РК, лауреата государственной премии Е. Тапенова был открыт Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж Аймауытова, ставший первым казахским театром в уже независимом Казахстане.

В 2011 году было найдено предполагаемое место захоронения Абулхаир хана. В течение многих лет изучались некрополь «Хан моласы» и его историко-культурное окружение. Из огромного количества захоронений было выделено два - объекты №178 и №92, которые по целому ряду параметров были признаны наиболее вероятными местами погребения хана. Результаты двукратного генетического анализа, осуществленного Институтом общей генетики и цитологии Министерства образования и науки РК, дали мощнейший научный аргумент в пользу второго объекта, как предполагаемой могилы Абулхаира: совпадение ДНК костных останков и прямых потомков хана - 99,355%.

В 2011 году оборонное ведомство Российской Федерации передало Министерству обороны Республики Казахстан электронный банк данных о погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну военнослужащих, призванных со всех уголков нашего государства.

Данные, которые содержатся на электронном носителе, взяты из официальных архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ и в Военно-мемориальном центре ВС РФ. Информационный справочник содержит сведения о свыше 587 000 казахстанцах и размещен на официальном сайте Министерства обороны Республики Казахстан (mod.gov.kz).

В 2012 году в Алматы торжественно открыли памятник великому казахскому батыру, борцу за свободу казахов от джунгарских захватчиков Райымбек батыру. Он установлен на одноименном проспекте, пересечении с улицей А.С. Пушкина.

Высота бронзовой скульптуры с постаментом из красного гранита составляет 12 метров 20 сантиметров, площадь - 0,06 гектара. Автором памятника является Едиге Рахмадиев, дизайнер - Игорь Поляков, архитектор - Владимир Немчиков.

В 2015 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон РК «О Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), направленный на выполнение Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ и определяющий статус и параметры функционирования МФЦА.

В 2016 году в городе Атырау состоялось официальное открытие проекта Кашаган.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в Казахстане.

В 2017 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ЮНЕСКО) внесла в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества заявку Казахстана «Казахская традиционная игра в асыки».

Игра «Асыки» способствует развитию когнитивных и физических навыков, продвигая дружбу и сближение культур вне зависимости от этнической принадлежности среди подрастающего поколения. Асыки играют важную роль в укреплении социальной сплоченности казахского народа и формировании чувства единства и самобытности.

В 2018 году Институт истории государства комитета науки МОН РК заключил меморандум с Турцией и Таджикистаном для получения доступа к архивным документам, касающимся истории Казахстана.

Очень много архивных документов, касающихся истории Казахстана, находятся в России, Иране, Узбекистане, Китайской Народной Республике и других странах. Совместная работа с учеными из этих стран позволяет в кратчайшие сроки получить доступ к тем документам, которые касаются непосредственно истории Казахстана, и ввести их в научный оборот.