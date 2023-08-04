7 августа в Грузии объявлен траур

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В связи с трагедией, случившейся на курорте Шови в Грузии, 7 августа в стране объявлен траур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Отметим, что в результате схода оползня в Шови погибли 7 человек. Поиски 30 человек, оставшихся под землей, продолжаются. Эвакуировано 140 человек, в том числе дети.

Ранее сообщалось о том, что в Рачинском районе Грузии, недалеко от курорта Шови, произошел оползень, в результате которого в гостинице «Сансет Шови» оказались заблокированы 16 человек, в том числе шестеро детей.