7 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

56 лет назад (1966) родился ТЛЕУХАН Бекболат Канайулы - первый вице-президент Всемирной федерации этноспорта.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург (1988); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, концертный исполнитель, преподаватель (1993).

Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий кафедрой народного пения Алма-Атинской консерватории (1992-2001); руководитель ансамбля народной музыки Президентского оркестра при Республиканской гвардии (1996-2001); председатель Комитета культуры МКИОС РК, вице-министр культуры РК (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, член депутатской группы Парламента РК «Еңбек» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (01.2021-12.2021).

На занимаемой должности - с декабря 2021 года.

Награжден орденом «Парасат» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Лауреат Государственной премии «Дарын» и Государственной премии Республики Казахстан; лауреат II Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Лучшее оперное произведение» за сочинение «Айналайын, Азатым!» (в соавторстве с Ериком Аскаровым).

52 года назад (1970) родился БАЙДАУЛЕТ Ерлан Алимжанович - генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, история и политическая экономия (1992); Университет Санкт-Галлена, магистр делового администрирования в области банковского дела и финансов (1994).

Трудовая деятельность: ассистент руководителя районной администрации г. Талгар (1993-1994); консультирование/управление компаниями (1994-2000); представитель Исламского банка развития в Казахстане (2001-2005); президент ОАО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (2005-2006); глава представительства Евразийского банка развития в г. Астане (2006-2010); советник по странам ОИС при Министерстве инвестиций и развития Казахстана (2010-2019); и.о. представителя по сотрудничеству с Исламским банком развития, исполнительный директор ИБР, отвечающий за 7 стран-участников ИБР (2011-2014); старший эксперт по продовольственной безопасности Экспертного совета при Совете Безопасности Казахстана (2018-2019); исполняющий обязанности генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (05.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Обладатель премии «Глобальные исламские финансы» за вклад в развитие мировой индустрии исламского финансирования

50 лет назад (1972) родилась БУЛАВКИНА Ольга Александровна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет, русский язык и литература (1994); Восточно-Казахстанский государственный университет, финансы и кредит (2000).

Трудовая деятельность: работала в различных сферах по специальности (1993-2000); главный специалист-бухгалтер по сельским округам общего отдела, главный специалист финансово-хозяйственного отдела, начальник финансово-хозяйственного отдела ГУ «Аппарат акима Шемонаихинского района», заместитель акима Шемонаихинского района, заместитель акима г. Усть-Каменогорска (2000-2019); аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

47 лет назад (1975) родился МАГЗУМОВ Руслан Капызович - заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский институт потребительской кооперации, экономист-бухгалтер; Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», юрист.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела по сбору дорожного фонда Казенного предприятия «Карагандаавтодор» (1996-1998); экономист; ведущий экономист, главный специалист бюджетного департамента Министерства финансов РК (1998-2001); начальник отдела, заместитель начальника управления департамента финансирования госорганов Министерства финансов РК (2001-2003); заместитель директора департамента финансового регулирования, директор финансового департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2003-2008); вице-президент по инвестициям и лизингу АО «КазАвиаЛизинг» (2008-2009); вице-президент АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания» (2009-2010); директор департамента финансов и документационного обеспечения Агентства Республики Казахстан по статистике, (2010-2011); директор департамента финансов, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации госуслуг и центров обслуживания населения Министерства связи и информации РК (2011-2012); заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения МТК РК (2012-2014); управляющий директор РГП «Казаэронавигация» (2014-2019); сотрудник канцелярии, заместитель заведующего отделом регионального развития Премьер-Министра РК (2019-2022); заместитель заведующего отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК (02.2022-04.2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

46 лет назад (1976) родился КУЧЕКБАЕВ Мереке Матимович - командующий войсками регионального командования «Юг».

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанская) области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997); Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2007); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2017).

Трудовая деятельность: командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир батальона; командир войсковой части 43053 (2003-2005); командир войсковой части 32039 (2005-2007); начальник штаба - первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007-10.2007); командир войсковой части 10810 (2007-2012); командир войсковой части 25744 (2012-2013); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2013-2017); заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017-12.2017); начальник штаба - первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017-2020); командующий войсками регионального командования «Астана» (2020-2021); командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

39 лет назад (1983) родился СУГУРБАЕВ Булат Булатович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (с 2021 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству (с 2022 года).

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Институт международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, страноведение (2005).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005-2008); третий, второй, первый секретарь посольства Казахстана в Сингапуре (2008-2012); работал в Комитете международной информации МИД РК (2012-2015); руководитель департамента Америки МИД РК (2015-2021).

Награжден медалями «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «25 лет дипломатической службе РК» (2017), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020).

37 лет назад (1985) родился САБИТОВ Даурен Куанбекович - директор департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, финансы и кредит (2006).

Трудовая деятельность: экономист ТОО «NRG-A», г. Астана (2006-2007); главный специалист по логистике ТОО «ЗТМ», г. Астана (2007-2008); заместитель директора ТОО «Микрокредитная организация «Кристалл», г. Астана (2008-2009); эксперт управления анализа и контроля Агентства РК по информатизации и связи (01.2010-05.2010); эксперт управления международных отношений и развития государственного языка департамента сводного анализа и международных отношений Министерства связи и информации РК (05.2010-11.2010); контент-менеджер департамента разработки и развития проектов, г. Астана (04.2011-07.2011); главный эксперт управления стратегического планирования и контроля департамента стратегического планирования и международных отношений Министерства связи и информации РК (2011-2012); начальник управления оценки деятельности структурных подразделений МТК РК (2012-2013); директор департамента развития транзита и транспортной логистики МИР РК (2013-2017); уполномоченный по этике МИР РК (по совместительству) (2016-2017); заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.

34 года назад (1988) родился АБАКАНОВ Елдос Нурболович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в г. Жезказган Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр строительства, производство строительных материалов, конструкций и изделий (2010, магистратура 2011).

Трудовая деятельность: специалист отдела по работе с государственными органами и общественными организациями при Центре молодежной политики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2007-2008); помощник сметчика в строительной компании (2009-2011); ведущий инженер производственно-технического управления РГП «Казгидромет» (2011-2012); главный менеджер АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (2012-2015); менеджер проектов ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» (2015-2016); председатель правления ОЮЛ «Общественная палата энергоэффективности и ресурсосбережения РК» (2016-2017); заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Экология саласының үздігі», «Қазақстан Республикасының экология саласына 30 жыл».



