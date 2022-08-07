7 Августа 2022 08:00

7 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1966) родился- первый вице-президент Всемирной федерации этноспорта.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург (1988); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, концертный исполнитель, преподаватель (1993).

Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий кафедрой народного пения Алма-Атинской консерватории (1992-2001); руководитель ансамбля народной музыки Президентского оркестра при Республиканской гвардии (1996-2001); председатель Комитета культуры МКИОС РК, вице-министр культуры РК (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, член депутатской группы Парламента РК «Еңбек» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (01.2021-12.2021).

На занимаемой должности - с декабря 2021 года.

Награжден орденом «Парасат» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Лауреат Государственной премии «Дарын» и Государственной премии Республики Казахстан; лауреат II Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Лучшее оперное произведение» за сочинение «Айналайын, Азатым!» (в соавторстве с Ериком Аскаровым).

назад (1970) родился- генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, история и политическая экономия (1992); Университет Санкт-Галлена, магистр делового администрирования в области банковского дела и финансов (1994).

Трудовая деятельность: ассистент руководителя районной администрации г. Талгар (1993-1994); консультирование/управление компаниями (1994-2000); представитель Исламского банка развития в Казахстане (2001-2005); президент ОАО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (2005-2006); глава представительства Евразийского банка развития в г. Астане (2006-2010); советник по странам ОИС при Министерстве инвестиций и развития Казахстана (2010-2019); и.о. представителя по сотрудничеству с Исламским банком развития, исполнительный директор ИБР, отвечающий за 7 стран-участников ИБР (2011-2014); старший эксперт по продовольственной безопасности Экспертного совета при Совете Безопасности Казахстана (2018-2019); исполняющий обязанности генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (05.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Обладатель премии «Глобальные исламские финансы» за вклад в развитие мировой индустрии исламского финансирования

назад (1972) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет, русский язык и литература (1994); Восточно-Казахстанский государственный университет, финансы и кредит (2000).

Трудовая деятельность: работала в различных сферах по специальности (1993-2000); главный специалист-бухгалтер по сельским округам общего отдела, главный специалист финансово-хозяйственного отдела, начальник финансово-хозяйственного отдела ГУ «Аппарат акима Шемонаихинского района», заместитель акима Шемонаихинского района, заместитель акима г. Усть-Каменогорска (2000-2019); аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

назад (1975) родился- заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский институт потребительской кооперации, экономист-бухгалтер; Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», юрист.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела по сбору дорожного фонда Казенного предприятия «Карагандаавтодор» (1996-1998); экономист; ведущий экономист, главный специалист бюджетного департамента Министерства финансов РК (1998-2001); начальник отдела, заместитель начальника управления департамента финансирования госорганов Министерства финансов РК (2001-2003); заместитель директора департамента финансового регулирования, директор финансового департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2003-2008); вице-президент по инвестициям и лизингу АО «КазАвиаЛизинг» (2008-2009); вице-президент АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания» (2009-2010); директор департамента финансов и документационного обеспечения Агентства Республики Казахстан по статистике, (2010-2011); директор департамента финансов, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации госуслуг и центров обслуживания населения Министерства связи и информации РК (2011-2012); заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения МТК РК (2012-2014); управляющий директор РГП «Казаэронавигация» (2014-2019); сотрудник канцелярии, заместитель заведующего отделом регионального развития Премьер-Министра РК (2019-2022); заместитель заведующего отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК (02.2022-04.2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1976) родился- командующий войсками регионального командования «Юг».

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанская) области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997); Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2007); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2017).

Трудовая деятельность: командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир батальона; командир войсковой части 43053 (2003-2005); командир войсковой части 32039 (2005-2007); начальник штаба - первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007-10.2007); командир войсковой части 10810 (2007-2012); командир войсковой части 25744 (2012-2013); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2013-2017); заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017-12.2017); начальник штаба - первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017-2020); командующий войсками регионального командования «Астана» (2020-2021); командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

назад (1983) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (с 2021 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству (с 2022 года).

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Институт международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, страноведение (2005).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005-2008); третий, второй, первый секретарь посольства Казахстана в Сингапуре (2008-2012); работал в Комитете международной информации МИД РК (2012-2015); руководитель департамента Америки МИД РК (2015-2021).

Награжден медалями «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «25 лет дипломатической службе РК» (2017), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020).

назад (1985) родился- директор департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, финансы и кредит (2006).

Трудовая деятельность: экономист ТОО «NRG-A», г. Астана (2006-2007); главный специалист по логистике ТОО «ЗТМ», г. Астана (2007-2008); заместитель директора ТОО «Микрокредитная организация «Кристалл», г. Астана (2008-2009); эксперт управления анализа и контроля Агентства РК по информатизации и связи (01.2010-05.2010); эксперт управления международных отношений и развития государственного языка департамента сводного анализа и международных отношений Министерства связи и информации РК (05.2010-11.2010); контент-менеджер департамента разработки и развития проектов, г. Астана (04.2011-07.2011); главный эксперт управления стратегического планирования и контроля департамента стратегического планирования и международных отношений Министерства связи и информации РК (2011-2012); начальник управления оценки деятельности структурных подразделений МТК РК (2012-2013); директор департамента развития транзита и транспортной логистики МИР РК (2013-2017); уполномоченный по этике МИР РК (по совместительству) (2016-2017); заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.

назад (1988) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в г. Жезказган Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр строительства, производство строительных материалов, конструкций и изделий (2010, магистратура 2011).

Трудовая деятельность: специалист отдела по работе с государственными органами и общественными организациями при Центре молодежной политики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2007-2008); помощник сметчика в строительной компании (2009-2011); ведущий инженер производственно-технического управления РГП «Казгидромет» (2011-2012); главный менеджер АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (2012-2015); менеджер проектов ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» (2015-2016); председатель правления ОЮЛ «Общественная палата энергоэффективности и ресурсосбережения РК» (2016-2017); заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Экология саласының үздігі», «Қазақстан Республикасының экология саласына 30 жыл».