7 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1966) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург (1988); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, концертный исполнитель, преподаватель (1993).

Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий кафедрой народного пения Алма-Атинской консерватории (1992-2001); руководитель ансамбля народной музыки Президентского оркестра при Республиканской гвардии (1996-2001); председатель Комитета культуры МКИОС РК, вице-министр культуры РК (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, член депутатской группы Парламента РК «Еңбек» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Парасат» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Лауреат Государственной премии «Дарын» и Государственной премии Республики Казахстан; лауреат II Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Лучшее оперное произведение» за сочинение «Айналайын, Азатым!» (в соавторстве с Ериком Аскаровым).

назад (1968) родился- заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, г. Ленинград, минно-торпедное вооружение; Национальный университет обороны США, магистр наук по вопросам национальной безопасности и стратегическим ресурсам государства (2014).

Трудовая деятельность: командир группы минно-торпедной боевой части дизельной подводной лодки и на торпедно-технической базе Северного флота, Краснознаменного Северного флота, г. Полярный Мурманской области (1990-1994); служба в частях Военно-морских сил Республики Казахстан, п. Баутино, г. Актау Мангистауской области (1994-2000); служба в управлении внешних связей аппарата министра обороны Республики Казахстан (2000-2002); служба в сфере международных отношений МО РК (2002-2010); начальник департамента Международного сотрудничества Центрального аппарата МО РК (2010-2013); начальник главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан (2014-2018); заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (по международному сотрудничеству) - начальник управления международного сотрудничества и администрирования (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

назад (1972) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет, русский язык и литература (1994); Восточно-Казахстанский государственный университет, финансы и кредит (2000).

Трудовая деятельность: работала в различных сферах по специальности (1993-2000); главный специалист-бухгалтер по сельским округам общего отдела, главный специалист финансово-хозяйственного отдела, начальник финансово-хозяйственного отдела ГУ «Аппарат акима Шемонаихинского района», заместитель акима Шемонаихинского района, заместитель акима г. Усть-Каменогорска (2000-2019); аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

назад (1976) родился- командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанская) области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997); Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2007); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2017).

Трудовая деятельность: командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир батальона; командир войсковой части 43053 (2003-2005); командир войсковой части 32039 (2005-2007); начальник штаба - первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007-10.2007); командир войсковой части 10810 (2007-2012); командир войсковой части 25744 (2012-2013); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2013-2017); заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017-12.2017); начальник штаба - первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017-2020); командующий войсками регионального командования «Астана» (2020-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

назад (1983) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Институт международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, страноведение (2005).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005-2008); третий, второй, первый секретарь посольства Казахстана в Сингапуре (2008-2012); работал в Комитете международной информации МИД РК (2012-2015); руководитель департамента Америки МИД РК (2015-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден медалями «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «25 лет дипломатической службе РК» (2017), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020).

назад (1988) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в г. Жезказган Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр строительства, производство строительных материалов, конструкций и изделий (2010, магистратура 2011).

Трудовая деятельность: специалист отдела по работе с государственными органами и общественными организациями при Центре молодежной политики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2007-2008); помощник сметчика в строительной компании (2009-2011); ведущий инженер производственно-технического управления РГП «Казгидромет» (2011-2012); главный менеджер АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (2012-2015); менеджер проектов ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» (2015-2016); председатель правления ОЮЛ «Общественная палата энергоэффективности и ресурсосбережения РК» (2016-2017); заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Экология саласының үздігі», «Қазақстан Республикасының экология саласына 30 жыл».