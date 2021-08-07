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7 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
55 лет назад (1966) родился ТЛЕУХАН Бекболат Канайулы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.
Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург (1988); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, концертный исполнитель, преподаватель (1993).
Трудовая деятельность: преподаватель, заведующий кафедрой народного пения Алма-Атинской консерватории (1992-2001); руководитель ансамбля народной музыки Президентского оркестра при Республиканской гвардии (1996-2001); председатель Комитета культуры МКИОС РК, вице-министр культуры РК (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, член депутатской группы Парламента РК «Еңбек» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).
На занимаемой должности - с января 2021 года.
Награжден орденом «Парасат» (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Лауреат Государственной премии «Дарын» и Государственной премии Республики Казахстан; лауреат II Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Лучшее оперное произведение» за сочинение «Айналайын, Азатым!» (в соавторстве с Ериком Аскаровым).
53 года назад (1968) родился ЕСЕНЕЕВ Каиргельды Кайратович - заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.
Родился в Кокчетавской области. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, г. Ленинград, минно-торпедное вооружение; Национальный университет обороны США, магистр наук по вопросам национальной безопасности и стратегическим ресурсам государства (2014).
Трудовая деятельность: командир группы минно-торпедной боевой части дизельной подводной лодки и на торпедно-технической базе Северного флота, Краснознаменного Северного флота, г. Полярный Мурманской области (1990-1994); служба в частях Военно-морских сил Республики Казахстан, п. Баутино, г. Актау Мангистауской области (1994-2000); служба в управлении внешних связей аппарата министра обороны Республики Казахстан (2000-2002); служба в сфере международных отношений МО РК (2002-2010); начальник департамента Международного сотрудничества Центрального аппарата МО РК (2010-2013); начальник главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан (2014-2018); заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (по международному сотрудничеству) - начальник управления международного сотрудничества и администрирования (2018-2020).
На занимаемой должности - с февраля 2020 года.
49 лет назад (1972) родилась БУЛАВКИНА Ольга Александровна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет, русский язык и литература (1994); Восточно-Казахстанский государственный университет, финансы и кредит (2000).
Трудовая деятельность: работала в различных сферах по специальности (1993-2000); главный специалист-бухгалтер по сельским округам общего отдела, главный специалист финансово-хозяйственного отдела, начальник финансово-хозяйственного отдела ГУ «Аппарат акима Шемонаихинского района», заместитель акима Шемонаихинского района, заместитель акима г. Усть-Каменогорска (2000-2019); аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области (2019-2020).
На занимаемой должности - с августа 2020 года.
45 лет назад (1976) родился КУЧЕКБАЕВ Мереке Матимович - командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан.
Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанская) области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997); Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2007); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2017).
Трудовая деятельность: командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир батальона; командир войсковой части 43053 (2003-2005); командир войсковой части 32039 (2005-2007); начальник штаба - первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007-10.2007); командир войсковой части 10810 (2007-2012); командир войсковой части 25744 (2012-2013); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2013-2017); заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017-12.2017); начальник штаба - первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017-2020); командующий войсками регионального командования «Астана» (2020-2021).
На занимаемой должности - с июня 2021 года.
38 лет назад (1983) родился СУГУРБАЕВ Булат Булатович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии.
Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Институт международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, страноведение (2005).
Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005-2008); третий, второй, первый секретарь посольства Казахстана в Сингапуре (2008-2012); работал в Комитете международной информации МИД РК (2012-2015); руководитель департамента Америки МИД РК (2015-2021).
На занимаемой должности - с февраля 2021 года.
Награжден медалями «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «25 лет дипломатической службе РК» (2017), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020).
33 года назад (1988) родился АБАКАНОВ Елдос Нурболович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Родился в г. Жезказган Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр строительства, производство строительных материалов, конструкций и изделий (2010, магистратура 2011).
Трудовая деятельность: специалист отдела по работе с государственными органами и общественными организациями при Центре молодежной политики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2007-2008); помощник сметчика в строительной компании (2009-2011); ведущий инженер производственно-технического управления РГП «Казгидромет» (2011-2012); главный менеджер АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (2012-2015); менеджер проектов ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» (2015-2016); председатель правления ОЮЛ «Общественная палата энергоэффективности и ресурсосбережения РК» (2016-2017); заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» (2017-2021).
На занимаемой должности - с января 2021 года.
Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Экология саласының үздігі», «Қазақстан Республикасының экология саласына 30 жыл».
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