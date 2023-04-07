7 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день здоровья

Отмечается ежегодно 7 апреля, так как в этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Идею Всемирного дня здоровья выдвинули еще в 1948 году на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но дата была выбрана другая - 22 июля, в день, когда был ратифицирован Устав ВОЗ. 7 апреля его начали отмечать в 1950 году.

СОБЫТИЯ

В 1918 году вышел в свет первый номер областной газеты «Звезда Прииртышья», основное назначение которой информировать население о главных событиях области, города, страны, формировать общественное мнение общества. Первое название газеты - «Объединение». Преемственность традиций и принципов помогают журналистскому коллективу сохранять лицо газеты - быть узнаваемой и популярной у читателей, создавать объективную историческую летопись жизни павлодарского Прииртышья.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Швеция.

Королевство Швеция - государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Территория - 447 435 км². Столица - г. Стокгольм. Официальный язык - шведский. Денежная единица - шведская крона. Главой государства является король или королева, которые находятся на шведском престоле согласно Акту о престолонаследии.

В2000 году вышла в свет книга поэта Олжаса Сулейменова «Язык письма. Взгляд в доисторию - о происхождении письменности и языка малого человечества». Эта книга - подготовка к этимологическому словарю «1001 слово», она должна вывести филологическую науку на новый уровень и восполнить многие пробелы в языках. В этом труде автор прослеживает возникновение знака и его развитие в различных письменностях, объясняется метод анализа слова, отличающийся от традиционного тем, что происхождение слова рассматривается в генетической связи с графическим знаком-первоиероглифом.

В 2005 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории Республики Казахстан государственные знаки почтовой оплаты. Это стандартные почтовые марки «10-летие принятия Конституции Республики Казахстан» номиналом один, два, три, восемь, десять тенге, а также с литерой «А» (номинал, равный тарифу по пересылке простого письма до 20 г наземным транспортом на территории Республики Казахстан) и номиналом 50 и 65 тенге. Дизайнер - Игорь Макиенко.

В 2005 году на факультете журналистики в Казахском национальном университете им. аль-Фараби состоялось торжественное открытие скульптурного барельефа памяти основателей казахстанской журналистики и печати Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова.

В 2008 году в Павлодаре была установлена мемориальная доска, посвященная памяти Батырбека Сейсенбаева, талантливого спортсмена и педагога, одного из лучших тренеров Казахстана. Мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, тренер-преподаватель высшей квалификации подготовил четырех мастеров международного класса, более ста мастеров спорта по дзюдо, самбо и қазақ куресі. Благодаря энтузиазму Батырбека Сейсенбаева и результатам его воспитанников на международных спортивных аренах в 1985 году в Павлодаре была открыта Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Батыр» по борьбе дзюдо.

В 2010 году во Дворце мира и согласия открылась уникальная фотовыставка. Впервые в Казахстане на данной выставке были продемонстрированы изображения наших далеких предков. На фотографиях посетители увидели артефакты, хранящиеся в фондах Эрмитажа, Государственного исторического музея, Музея искусств народов Востока, музеев Хакасии, возраст которых определяется 1500-2000-летней давностью, - это раскрашенные гипсовые маски, портретные изображения древних тюрков, извлеченные из склепов и могильников Южной Сибири археологами.

В 2010 году за заслуги в продвижении мира, социальной справедливости и устойчивого развития на глобальном уровне Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев вручил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну орден «Достық» I степени.

В 2012 году известный казахстанский спортсмен Асхат Каратабанов в составе международной экспедиции осуществил прыжок с парашютом на Северный полюс и установил на вершине мира флаг нашей страны. Флаг Казахстана для установки на Северном полюсе был вручен Асхату Каратабанову в посольстве Республики Казахстан в Москве. После покорения Северного полюса участники экспедиции вернулись в Барнео, откуда через город Лонгиир (архипелаг Шпицберген, Норвегия) вернулись на родину.

В 2014 году в Лондоне, впервые, в рамках Дней культуры Казахстана в театре «Lion&Unicorn» состоялась премьера спектакля по пьесе Дулата Исабекова «Транзитный пассажир», которая не только познакомила с казахской культурой, традициями, нормами общения и быта, но и, прежде всего, заставила задуматься о важности семейных ценностей и духовной связи. Главные роли исполнили английские актеры Кэти Тривилиан и Марк Стантон.

В 2016 году ректор университета им. Ататюрка профессор Хикмет Кочак вручил поэту, известному общественному деятелю тюркского мира, президенту фонда «Культура» Олжасу Сулейменову звание почетного доктора университета им. Ататюрка в г. Эрзурум в Турции. Это звание присвоено ему за заслуги в развитии межкультурного диалога, укреплении дружбы народов и многолетние плодотворные исследования в области тюркологии.

В 2021 году на венгерском языке был издан первый сборник стихов поэта Жамбыла.

В сборник «Жамбыл жырлары - Dzsambul muvei», изданный в рамках 175-летия великого степного сказителя, включены стихотворения на казахском языке с переводом на венгерском языке, а также содержательные исследовательские статьи.

В 2021 году мировой рекордсмен по силовым номерам из Казахстана Сергей Цырульников побил мировой рекорд по разгибанию калиброванных подков. Рекорд спортсмена был зафиксирован и официально утвержден офицером регистрации книги рекордов Гиннесса в Казахстане.

«Данное достижение - еще один шанс обратить внимание нашей молодежи на нашу историю, на нашу богатейшую силовую культуру, которую прославляли такие палуаны как Кажымукан Мунайтпасов, Балуан Шолак и другие. Мы должны воспитывать молодое поколение на нашей истории, на истории наших палуанов, с кодексом батырства, честности и силы. Алга Казахстан», - сказал Сергей Цырульников после рекорда.

В 2021 году в рамках реализации долгосрочной программы сотрудничества в области культуры и науки в Центральной научной библиотеке Академии наук Азербайджана открылась «Неделя казахской литературы».

В 2022 году в Карагандинском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Космос. Космонавты. Караганда - космическая гавань», на которой можно было увидеть пластинку с речью первого космонавта Юрия Гагарина, фотографии с автографами астронавтов и военную форму первого казахстанского покорителя космоса Токтара Аубакирова.

Фонды областного музея хранят много удивительных материалов, связанных с развитием космонавтики. Это фотографии космонавтов и космических экипажей с места их приземления, коллекции филателии, нумизматики, фалеристики, даже тюбики с космической пищей, которые были переданы в дар Караганде российским музеем космонавтики из Королёва.



