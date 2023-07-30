7 агропроектов на 1,9 млрд тенге откроют в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Агропредприятия Мангистауской области в рамках рабочей поездки в регион посетил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. В Мангистауской области в этом году 7 агропроектов на 1,9 млрд тенге откроют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Вице-министр побывал на строящемся оптово-распределительном центре в Актау. Проект стоимостью 3,5 млрд тенге сможет принять на хранение до 29 тысяч тонн овощей и фруктов. Открытие запланировано на следующий год.

Другой склад продовольственных товаров, расположенный в Морском порту Актау успешно функционирует уже на протяжении 7 лет. Проект открыт при участии азербайджанских инвесторов и оснащен современным холодильным оборудованием.

Ербол Тасжуреков рассказал, что по поручению Главы государства в стране ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры по хранению плодоовощной продукции. План по строительству и модернизации овощехранилищ актуализирован и увеличен до 528,8 тысячи тонн мощностей к 2025 году. Он также напомнил, что вносятся изменения в правила инвестиционного субсидирования в части увеличения норматива возмещения затрат с 25% до 40-50% в зависимости от применяемой технологии хранения.

Еще одним объектом посещения стал комбикормовый завод в Мунайлинском районе области. Предприятие ежегодно выпускает до 15 тысяч тонн продукции. Говоря в целом о кормообеспечении региона, Ербол Тасжуреков отметил необходимость активизировать процесс заготовки кормов на предстоящую зимовку. В Мангистауской области заготовлено около 11 тысяч тонн кормов, что составляет всего 13,4% от запланированных объемов.

Также вице-министр посетил строящуюся молочную верблюжью ферму в Тупкараганском районе области. Местный бизнесмен планирует запустить производство в 2024 году и ежегодно поставлять на отечественный рынок 2,8 тысячи тонн шубата.

В Мангистауской области в прошлом году введено 3 инвестпроекта в АПК на общую сумму 2,2 млрд тенге. На этот год запланирована реализация еще 7 проектов на 1,9 млрд тенге.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями Ербол Тасжуреков рассказал о работе по возврату неиспользуемых сельхозземель в соответствии с поручением Президента Казахстана. С начала 2022 года в госсобственность возвращено 7,4 млн га, в том числе по Мангистауской области - 491,6 тысячи га. Вице-министр отметил, что в первую очередь, эти земли будут перераспределены акиматами для удовлетворения потребностей выпаса скота в сельских населенных пунктах.

Рассказал Ербол Тасжуреков об изменениях в правилах субсидирования, а также проекте «Ауыл аманаты», предусматривающего предоставление льготных микрокредитов для сельчан.

В завершении вице-министр напомнил о необходимости своевременного и качественного проведения будущей уборочной кампании и формированию необходимых запасов кормов.