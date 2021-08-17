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    7,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Казахстане

    17 Августа 2021, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7,7 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию за 7 месяцев этого года в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Как сообщили в ведомстве, этот показатель составляет 110,3% к аналогичному периоду 2020 года.

    Всего по Казахстану сдали свыше 66 014 жилищ (в том числе – 21 193 индивидуальных домов).

    Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается во всех регионах. В этом году запланировано построить 17 млн кв. м жилья.

    В целом Индекс физического объема по строительству составил 111,1%.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жилье Судебный процесс МИИР РК
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