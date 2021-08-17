7,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7,7 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию за 7 месяцев этого года в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Как сообщили в ведомстве, этот показатель составляет 110,3% к аналогичному периоду 2020 года.
Всего по Казахстану сдали свыше 66 014 жилищ (в том числе – 21 193 индивидуальных домов).
Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается во всех регионах. В этом году запланировано построить 17 млн кв. м жилья.
В целом Индекс физического объема по строительству составил 111,1%.