7,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7,7 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию за 7 месяцев этого года в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Как сообщили в ведомстве, этот показатель составляет 110,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Всего по Казахстану сдали свыше 66 014 жилищ (в том числе – 21 193 индивидуальных домов).

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается во всех регионах. В этом году запланировано построить 17 млн кв. м жилья.

В целом Индекс физического объема по строительству составил 111,1%.