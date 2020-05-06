«7-20-25» - одобрено заявок на сумму свыше 200 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 29 756 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Программы «7-20-25» на 30 апреля 2020 года принято 29 756 заявок на получение займа на сумму 338,81 млрд тенге. Из них одобрено 17 430 заявок на предоставление займа на сумму 200,20 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.



