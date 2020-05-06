Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «7-20-25» - одобрено заявок на сумму свыше 200 млрд тенге

    6 Мая 2020, 18:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 29 756 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Программы «7-20-25» на 30 апреля 2020 года принято 29 756 заявок на получение займа на сумму 338,81 млрд тенге. Из них одобрено 17 430 заявок на предоставление займа на сумму 200,20 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

    Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая