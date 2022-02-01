7 032 тонн запасов социально значимых продуктов имеется в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области имеется 7 032 тонн запасов социально значимых продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением предпринимательства и торговли Мангистауской области и мониторинговой группой «Народный контроль» 28 января на крупных торговых объектах, расположенных на территории города Актау, проведен мониторинг цен на продовольственные товары. Мониторинг организован в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева с целью недопущения необоснованного роста цен на продукты питания.

В ходе проверки специалисты осмотрели торговые точки, склады, где хранятся запасы социально значимых продовольственных товаров, а также отметили меры, предпринимаемые для стабилизации цен на продукты питания», – сообщает Центр общественных коммуникаций области.

«Аким области дал конкретные поручения по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. В результате, в регионе созданы 53 мониторинговые группы «Народный контроль». В данном направлении акиматом также проведены разъяснительные работы по организации розничной и оптовой торговли. Кроме того, для оперативного реагирования на факты роста цен на продукты питания во всех городах и районах сейчас работают Сall-центры. На сегодня поступило 23 обращений», – сказала руководитель областного управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева.

Отмечается, что в прошлом году, по поручению Правительства, для жителей области в городах Актау, Жанаозен и районных центрах еженедельно организовывались 343 ярмарки сельхозтоваропроизводителей и оптовых поставщиков. Между акиматом и крупными торговыми организациями заключено 45 меморандумов. На 125 торговых объектах организованы «Социальные уголки» для реализации продовольственных товаров по низким ценам. В этом году данная работа будет продолжена.

Кроме того, для формирования регионального стабилизационного фонда в прошлом году из местного бюджета было выделено 1 млрд тенге. В этом году предусмотрено выделение еще 1,5 млрд тенге. В результате в региональном стабилизационном фонде сформировано 7 032 тонн запасов социально значимых продуктов питания по 17 видам товаров.