6926 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6926 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 890,

город Алматы - 1410,

город Шымкент - 143,

Акмолинская область - 263,

Актюбинская область - 1033,

Алматинская область - 237,

Атырауская область - 696,

Восточно-Казахстанская область - 125,

Жамбылская область - 416,

Западно-Казахстанская область - 127,

Карагандинская область - 658,

Костанайская область - 182,

Кызылординская область - 94,

Мангистауская область - 268,

Павлодарская область - 341,

Северо-Казахстанская область - 22,

Туркестанская область - 21.

Итого выздоровевших в Казахстане - 741809.