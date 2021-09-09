08:15, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6
6926 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6926 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 890,
город Алматы - 1410,
город Шымкент - 143,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 1033,
Алматинская область - 237,
Атырауская область - 696,
Восточно-Казахстанская область - 125,
Жамбылская область - 416,
Западно-Казахстанская область - 127,
Карагандинская область - 658,
Костанайская область - 182,
Кызылординская область - 94,
Мангистауская область - 268,
Павлодарская область - 341,
Северо-Казахстанская область - 22,
Туркестанская область - 21.
Итого выздоровевших в Казахстане - 741809.