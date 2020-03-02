69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 2 марта 1945 года, шел 1350-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 70-я армия 2-го Белорусского фронта, отразив несколько сильных контратак, предпринятых противником с рубежа Смольдзин, Тебовизна, продвинулась в северо-западном направлении на 6 км. 19-я армия к исходу 2 марта вышла на рубежи южная окраина Руммельсбург, Сидов, Брюккенкрит, Ятцтум, Цехендорф. 3-й гвардейский танковый корпус, наступавший на Кезлин, овладел городом Поллнов. Противник нанес контрудар из района северо-западнее Цехендорф в направлении на Бублиц, по правому флангу 19-й армии и тылу 3-го гвардейского танкового корпуса, но, понеся большие потери, вынужден был прекратить атаки и начать отход в северо-западном направлении.

2 марта 47-я армия 1-го Белорусского фронта перешла в наступление в направлении Альтдамм и прорвала главную полосу обороны противника.

В течение 2 марта юго-западнее Кенигсберга советские войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Розен, Рентенгютер, Шенвальде, Шенау…

В районе Грудзяндз (Грауденц) советские войска вели бои по уничтожению окруженного гарнизона противника, в ходе которых очистили от немцев южную половину города.

На территории Померании, северо-западнее и западнее города Нойштеттин, советские войска, продолжая наступление, с боями заняли более 30 населенных пунктов.

В Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника...

2 марта 1945 года свой 35-й день рождения на фронте встречал Герой-казахстанец Мартбек Мамраев.

Мартбек Мамраев родился 2 марта 1908 года в ауле № 20 (ныне село Акжол) Каркаралинского района Карагандинской области.

В 1931 году по призыву комсомола Мартбек пришел на строительство Караганды. Работал навалоотбойщиком на шахте. Потом по окончании курсов — электромонтером и механиком участка. С 1936 года — председатель шахтного комитета, с 1940 года — лидер коммунистов шахты № 3-бис.

В 1942 году Мартбек Мамраев ушел на фронт Великой Отечественной войны. У стен Сталинграда произошло первое боевое крещение, где он был ранен и до августа 1943 года находился в госпитале и потом снова в бой, составе 12-й гвардейской стрелковой дивизии, которая шла в наступление за город Димитров. Стрелковая рота Мамраева была впереди всех. Когда на нее обрушился вражеский огонь, смертельно раненый командир роты сказал: «Старший сержант Мамраев! Принимайте командование!». За доблесть и умелое командование ротой в этом бою Мамраев был награжден орденом Красного Знамени.

С боями шел Мартбек на запад. В конце сентября 1943 года советские войска вышли к Днепру, начался штурм водной преграды. По остаткам взорванной фашистами временной переправы расчет Мамраева перебрался на другой берег. Три дня и три ночи пулеметчики Мамраева под шквальным огнем противника удерживали плацдарм. В этом бою Мамраев был снова ранен, но поле боя не покинул. Один за другим выходили из строя бойцы, многие были ранены, убиты, а старший сержант Мамраев поддерживал переправу советских подразделений.

Операция по форсированию Днепра была завершена успешно. Мамраев вел многодневные бои за украинскую столицу, успешно штурмовал переправы противника через Днепр. За воинскую доблесть, проявленную при форсировании Днепра, Мартбеку Мамраеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После демобилизации Мартбек Мамраев работал парторгом на шахте им. Кирова, затем первым секретарем Ленинского райкома КПСС города Караганды, после — заместителем председателя горисполкома Караганды. Последние годы своей жизни, вплоть до выхода на пенсию в 1985 году, трудился в Химико-металлургическом институте Академии наук Казахской ССР.

Доблестный труд Почетного гражданина Караганды Мамраева в мирное время отмечен орденом «Знак Почета».

Именем Героя названо село в Каркаралинском районе. В Караганде его именем назван микрорайон.

2 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 69 дней…

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