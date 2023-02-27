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    69 человек получили ранения при землетрясении в турецкой Малатье

    27 Февраля 2023, 16:35

    АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения с эпицентром в районе Йешилюрт провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр.

    В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что в результате землетрясения зафиксировано обрушение 25 домов.

    В зоне бедствия работают спасатели.

    Глава AFAD Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения.

    В AFAD призвали население находиться в отдалении от пострадавших зданий.

    Напомним, в турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6.

    25 февраля, в 13:27 по местному времени в турецкой провинции Нигде, в центральной Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км. Ранее сообщалось о землетрясениях, произошедших 24 февраля вечером и в ночь на 25 февраля на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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