69 человек получили ранения при землетрясении в турецкой Малатье

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения с эпицентром в районе Йешилюрт провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что в результате землетрясения зафиксировано обрушение 25 домов.

В зоне бедствия работают спасатели.

Глава AFAD Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения.

В AFAD призвали население находиться в отдалении от пострадавших зданий.

Напомним, в турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6.

25 февраля, в 13:27 по местному времени в турецкой провинции Нигде, в центральной Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км. Ранее сообщалось о землетрясениях, произошедших 24 февраля вечером и в ночь на 25 февраля на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья.



