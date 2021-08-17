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6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
17 Августа 2021 08:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 632,
город Алматы - 1517,
город Шымкент - 450,
Акмолинская область - 285,
Актюбинская область - 300,
Алматинская область - 383,
Атырауская область - 562,
Восточно-Казахстанская область - 256,
Жамбылская область - 171,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 1101,
Костанайская область - 273,
Кызылординская область - 148,
Мангистауская область - 152,
Павлодарская область - 330,
Северо-Казахстанская область - 161,
Туркестанская область - 83.
Всего в стране выявлено 701345 заболевших.
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