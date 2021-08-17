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6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

17 Августа 2021 08:02
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6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 632,

город Алматы - 1517,

город Шымкент - 450,

Акмолинская область - 285,

Актюбинская область - 300,

Алматинская область - 383,

Атырауская область - 562,

Восточно-Казахстанская область - 256,

Жамбылская область - 171,

Западно-Казахстанская область - 65,

Карагандинская область - 1101,

Костанайская область - 273,

Кызылординская область - 148,

Мангистауская область - 152,

Павлодарская область - 330,

Северо-Казахстанская область - 161,

Туркестанская область - 83.

Всего в стране выявлено 701345 заболевших.


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#Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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