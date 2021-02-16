686 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 53

город Алматы - 107

город Шымкент - 7

Акмолинская область - 72

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 49

Атырауская область - 25

Восточно-Казахстанская область - 85

Жамбылская область - 8

Западно-Казахстанская область - 47

Карагандинская область - 30

Костанайская область - 71

Кызылординская область - 4

Мангыстауская область - 3

Павлодарская область - 80

Северо-Казахстанская область - 37

Туркестанская область - 4





Всего в стране выявлено 203 259 заболевших.