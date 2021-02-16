08:02, 16 Февраль 2021 | GMT +6
686 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 53
город Алматы - 107
город Шымкент - 7
Акмолинская область - 72
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 49
Атырауская область - 25
Восточно-Казахстанская область - 85
Жамбылская область - 8
Западно-Казахстанская область - 47
Карагандинская область - 30
Костанайская область - 71
Кызылординская область - 4
Мангыстауская область - 3
Павлодарская область - 80
Северо-Казахстанская область - 37
Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлено 203 259 заболевших.