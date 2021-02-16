РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:02, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    686 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 53

    город Алматы - 107

    город Шымкент - 7

    Акмолинская область - 72

    Актюбинская область - 4

    Алматинская область - 49

    Атырауская область - 25

    Восточно-Казахстанская область - 85

    Жамбылская область - 8

    Западно-Казахстанская область - 47

    Карагандинская область - 30

    Костанайская область - 71

    Кызылординская область - 4

    Мангыстауская область - 3

    Павлодарская область - 80

    Северо-Казахстанская область - 37

    Туркестанская область - 4


    Всего в стране выявлено 203 259 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:13
    Горячую воду опять отключили в Риддере
    Сегодня, 11:04
    Сельхозтехнику планируют производить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!