08:16, 15 Март 2021 | GMT +6
683 казахстанца выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 106,
город Алматы - 143,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 66,
Алматинская область - 109,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 57,
Костанайская область - 14,
Кызылординская область - 9,
Павлодарская область - 36,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 206832.