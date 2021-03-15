683 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 106,

город Алматы - 143,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 66,

Алматинская область - 109,

Атырауская область - 38,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 57,

Костанайская область - 14,

Кызылординская область - 9,

Павлодарская область - 36,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 8.





Итого выздоровевших в Казахстане - 206832.



