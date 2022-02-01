Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    68% взрослого населения Узбекистана прошли полный курс вакцинации от КВИ

    1 Февраля 2022, 14:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 68% взрослого населения прошло полный курс вакцинации от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ из 21,4 миллиона запланированных к вакцинации граждан старше 18 лет, первую прививку получили более 19 млн человек, или 90,1% населения. Полностью вакцинировалось 68,6% взрослого населения.

    На сегодняшний день в стране было использовано более 42 млн доз вакцины, из которых первую дозу получили 19 324 731 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами, прим.ред.) компонентом вакцины привились 14 637 645 и 8 134 434 узбекистанца.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон , закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ежегодно 700-800 млрд тенге оплачивается за счет ОСМС на оказание медпомощи населению – Ажар Гиният
    Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров