68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Восточно-Казахстанской области Даулет Темирханов доказал, что добиваться успехов можно в любом возрасте. На чемпионате мира по рукопашному бою, прошедшем в этом году в столице, 68-летний казахстанец выступил в поединках против спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана и стал победителем. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Д.Темирханов заявил, что его целью было показать молодежи, что заниматься спортом можно в любом возрасте.

– Расскажите, откуда Вы родом?

– Я родился в 1955 году в селе Акши Курчумского района Восточно-Казахстанской области. После окончания средней школы поехал в Алма-Ату, чтобы поступить в институт. Но, сразу поступить не смог. Остался в Алма-Ате, два года работал. В 1974 году был призван в армию, отдал долг Родине. После увольнения в запас устроился в оперативный специальный милицейский дивизион в Алма-Ате. Окончил исторический и юридический факультеты, получил два диплома. Дослужился до полковника.

В 1988 году впервые в городе был создан отряд милиции особого назначения, и я перевелся в него заместителем командира. В 1990-е годы, для противодействия правонарушениям, приказом министра внутренних дел было создано подразделение спецназа. Был объявлен конкурс, в нем участвовали пять человек. Мне повезло, и в 1993 году я был назначен командиром этого подразделения. Там служил до 1997 года, затем был вызван в Астану. Нужно было и здесь создать подразделение специального назначения. Я заложил основу этого подразделения. На этой ответственной работе я находился до 2011 года, потом вышел на пенсию.

– Что побудило Вас заняться рукопашным боем?

– Я увлекся спортом в школе. После армии, когда начал служить в органах внутренних дел, начал заниматься рукопашным боем. Мне понравился этот вид спорта, я участвовал в различных соревнованиях. Занял призовое место на первом чемпионате СССР. Но таких высоких достижений, как сейчас, не было. Был также и тренером, готовил спортсменов для рукопашного боя. Подготовил 12 мастеров спорта, 6 мастеров международного класса. Мой труд был оценен, мне присвоили звание «Заслуженный тренер Казахстана». Выйдя на пенсию, я не прекращал заниматься спортом.

– Да, похоже, что Вы в пенсионном возрасте стали еще сильнее. Это видно по Вашим достижениям.

– Во времена нашего детства таких хороших ковров и рингов не было. Но, мы все равно тренировались. Занятия спортом помогли мне и в работе. Потому, что в 90-е годы, когда был расцвет рэкета, мы выполняли трудные и опасные задания. В неделю у меня один день выходной – воскресенье. В остальные дни с утра занимаюсь спортом. Встаю в 6 часов и в парке выполняю упражнения кун-фу. В 8 часов иду в фитнес-зал, занимаюсь на тренажерах, а вечером уделяю время рукопашному бою в зале. Первые пять дней недели проходят так, между делом езжу на велосипеде. В субботу играю в настольный теннис и волейбол. Хотя я на пенсии, тренируюсь постоянно и, наверное, поэтому выигрываю на соревнованиях.

– Вспомним нынешний Чемпионат мира. Какие у Вас остались впечатления?

– К отборочному турниру на Чемпионат мира по нескольким видам рукопашного боя, который прошел в феврале в городе Щучинск Акмолинской области, я готовился около четырех месяцев. Я выступил в возрастной категории свыше 60 лет, и в весовой категории свыше 85 килограммов. Из других областей и из силовых структур собралось около 450 спортсменов. Мои противники были не слабые. Я провел пять поединков. Наверное, благодаря непрерывным тренировкам, не получил травм, занял первое место. Несмотря на возраст, никто из участников не уступал без сопротивления. Особенно сильными были спортсмены из Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской областей.

После этого я получил путевку на Чемпионат мира по рукопашному бою. Состязание было назначено на 16-18 июня. Подготовку я начал в мае. Дважды в день занимался в зале.

В Чемпионате мира приняли участие более 300 спортсменов из 32 стран. Основная борьба шла между бойцами из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Монголии и Таиланда.

Мне противостояли спортсмены из России, Узбекистана и Кыргызстана. В финале встретился с россиянином Владимиром Рудаковым, и победил со счетом 11:4. Так я стал чемпионом мира и мастером спорта международного класса.

Не каждому удается достичь такого успеха в 68 лет. Моя главная цель – показать молодежи, что в любом возрасте не поздно заниматься спортом. Возраст спорту не помеха.

– Расскажите о своей семье.

– Мы с супругой вырастили двоих сыновей. Старший, Данияр – юрист. Играл в молодежной сборной страны по водному поло, мастер спорта. Младший, Дамир – мастер спорта Защищал честь страны в составе Национальной сборной Казахстана, дважды становился чемпионом Азиатских игр. Дамир несколько раз отличился и на континентальных соревнованиях, выступал на летних Олимпийских играх. В составе команды он противостоял сильнейшим спортсменам. Сейчас работает главным тренером сборной Казахстана по водному поло.

Внуки от обоих сыновей – Алдияр, Ален, Ильяс, Диас, Амирхан, – занимаются разными видами спорта, от волейбола до джиу-джитсу.

– Какие у Вас планы на будущее?

– Хочется не останавливаться на достигнутом, продолжать свой путь в спорте. Меня ожидает еще одно большое состязание – Чемпионат мира в Минске, в ноябре. Готовиться к нему я начал с 1 августа. Теперь моя цель – стать обладателем Кубка Мира.

– Спасибо за беседу.