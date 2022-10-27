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    68-летнего пенсионера сбили насмерть в Актобе

    27 Октября 2022, 14:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Актобе. На месте происшествия скончался пенсионер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 октября 26-летний водитель автомашины Hyundai Elantra, двигаясь по проспекту Б.Момышулы, напротив ДК «Геолог» допустил наезд на 68-летнего пенсионера, что переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход, от полученных травм, скончался на месте.

    Автомашина водворена на спецстоянку. Проводятся следственные действия по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД». Водитель водворен в ИВС.


    Автор:

    Ринат Дусумов

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