68-летнего пенсионера сбили насмерть в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Актобе. На месте происшествия скончался пенсионер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 октября 26-летний водитель автомашины Hyundai Elantra, двигаясь по проспекту Б.Момышулы, напротив ДК «Геолог» допустил наезд на 68-летнего пенсионера, что переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход, от полученных травм, скончался на месте.

Автомашина водворена на спецстоянку. Проводятся следственные действия по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД». Водитель водворен в ИВС.



