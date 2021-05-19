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68 фактов интернет-мошенничества выявлены за три дня в Костанайской области

19 Мая 2021 16:00
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68 фактов интернет-мошенничества выявлены за три дня в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – С 12 по 14 мая на территории Костанайской области проводилось республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Hi-tech», в ходе которого за три дня было выявлено 68 фактов интернет-мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

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Мероприятие было направленно на повышение эффективности борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

За три дня ОПМ сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области выявили 68 преступлений, 67 из них фактов интернет-мошенничества.

А один случай связан с незаконным сбытом специальных технических средств негласного получения информации. Житель города Костанай продавал на OLX брелки со встроенной камерой.

Всего раскрыто 30 ранее совершенных преступлений. К примеру, 20-летний костанаец с ноября 2020 года по апрель 2021-ый на сайте OLX сдавал несуществующие квартиры в аренду по низкой цене во многих городах Казахстана. При этом использовал разные абонентские номера. Для того чтобы заинтересовать граждан, мошенник использовал фотографии элитных квартир.

При задержании у злоумышленника изъято пять сотовых телефонов, две банковские карты и восемь сим-карт. Анализ поступления денежных средств на карту показал, что на счет мошенника поступало от 2 до 55 тысяч тенге, а общая сумма составила 1,5 млн тенге. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Проводится досудебное расследование.

Сотрудники криминальной полиции выявили 57 интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн-кредитов. Потерпевшие – жители Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областей и города Нур-Султан.

К примеру, жители столицы 26 и 32 лет с октября 2020 года по апрель 2021 года оформляли кредиты, используя персональные данные граждан, полученные в соцсетях. Займы составляли от 100 до 300 тысяч тенге. Всего ущерб составил около семи миллионов тенге. Предполагается, что жертв может быть больше.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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