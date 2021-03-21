678 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 678 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 205,

город Алматы - 227,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 3,

Атырауская область - 18,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 47,

Карагандинская область - 62,

Костанайская область - 12,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 10,

Туркестанская область - 6.





Итого выздоровевших в Казахстане - 211127.



