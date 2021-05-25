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    6700 человек трудоустроены в ЗКО за четыре месяца

    25 Мая 2021, 18:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области рассказал аким Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил аким Западно-Казахстанской области, за четыре месяца текущего года в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 2,7%, ввод жилья - на 3,5%.

    «В промышленном производстве по инвестициям в основной капитал и строительству наблюдается снижение. Это связано в первую очередь с плановым уменьшением объемов добычи углеводородов на Карачаганакском месторождении, а также с завершением инвестиций в два крупных проекта на данном месторождении. Это проекты вводятся в этом году и позволят удерживать объем добычи углеводородов на плановом уровне», - сказал в ходе брифинга СЦК Гали Искалиев.

    По данным главы региона, за январь-апрель 2021 года создано 6357 рабочих мест, трудоустроено 6700 человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Экономика Занятость Общество
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