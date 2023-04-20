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    670 млрд тенге из незаконно выведенных за рубеж активов вернули в Казахстан - Ерулан Жамаубаев

    20 Апреля 2023, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из незаконно выведенных за рубеж активов возвращено в Казахстан 670 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По работе в этом направлении публикуются данные Генеральной прокуратуры. В настоящее время возвращено 670 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что за время работы специальной комиссии удалось вернуть государству 631 млрд тенге.

    Глава Минфина также сообщил, как выполняется поручение Главы государства по наведению порядка на таможне.

    По его словам, сейчас ведется расследование и пополнение бюджета теми суммами, которые не были своевременно оплачены со стороны нарушителей.

    «В прошлом году около 50 млрд тенге было взыскано с нарушителей», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Коррупция Минфин РК Бюджет Борьба с коррупцией
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