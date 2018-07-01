67 тысяч разрешений на рейсы за границу получили казахстанские автоперевозчики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев текущего года Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК произвел обмен 128,5 тыс бланков-разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок с 42 странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

Из общего количества 105,2 тыс бланков составляют универсальные разрешения; 23,2 тыс - разрешения на перевозки грузов в/из третьих стран.

За отчетный период казахстанским перевозчикам выдано более 67 тыс иностранных бланков-разрешений при возврате использованных ими 36 тыс разрешений или 53%.

Традиционно большее количество разрешений выдано на осуществление рейсов в КНР - 26,2 тыс. На тысячу бланков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос объем разрешений в направлении Литвы (6,8 тыс). Рубеж в 6 тыс разрешений также преодолела Польша (6,7 тыс) и Россия (6,3 тыс). На порядка 400 бланков выросли объемы разрешений в Германию, Беларусь и Нидерланды - до 4,1 тыс, 1,3 тыс и 1,2 тыс соответственно.

Отметим, что госуслуга по выдаче казахстанским перевозчикам иностранных бланков-разрешений автоматизирована, ее можно получить через портал www.elicense.kz. Распределение разрешений в данной системе производится с учетом количества подвижного состава перевозчика, возврата ранее полученных бланков и имеющегося остатка бланков в территориальных органах.