Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    67 нетрезвых водителей выявили в одном из районов Туркестанской области

    25 Декабря 2021, 10:29

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях соблюдения правил дорожного движения, сотрудники полиции Отырарского РОП на ежедневной основе проводят рейдовые и профилактические мероприятия. Водителей предупреждают о необходимости быть бдительными на дорогах, не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу, а главное не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Однако несмотря на это, водителей, управлявших в состоянии алкогольного опьянения, меньше не становится. Только в Отырарском районе полицейские с начала текущего года выявили 67 случаев управления в нетрезвом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    К примеру, инспекторы патрульной полиции МПС Отырарского РОП старший сержант Ербол Амиркулы и лейтенант полиции Нурдаулет Жандарбеков на одной из центральных улиц заметили автомашину, водитель которой не включил задние фары. Полицейские указали нарушителю остановиться, однако последний проигнорировал их требования и попытался скрыться. Преследуя водителя на служебной автомашине, стражи порядка догнали автомобиль всего за 10 минут. При проверке документов установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, которое также подтвердило медицинское освидетельствование.

    В отношении него составили административные протокола по трем статьям КоАП: ст. 608 КоАП «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства в управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», ст. 613 «Управление транспортным средством сотрудником органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля через государственную границу РК в пунктах пропуска автотранспортных средств и постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, невыполнение требований сотрудника органов военной полиции уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения» и ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». В настоящее время собранные документы направлены в суд для принятия законного решения.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают водителей и иных участников дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

    «Не стоит садиться за руль в алкогольном опьянении, превышать скорость и выезжать на полосу встречного движения, что может привести к непоправимым последствиям и гибели людей. Водители помните, дорога ошибок не прощает!» - напомнили в полиции.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Водителя в наркотическом опьянении арестовали на 20 суток и лишили прав на 7 лет в Алматы
    Агрессивного водителя в наркотическом опьянении задержали в Алматы
    Две машины перевернулись в Астане: водитель был пьян
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая