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    67 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

    28 Апреля 2023, 09:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 61 новый случай заболевания коронавирусом, еще 6 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Сутками ранее также сообщалось о 66 заболевших коронавирусом, еще 4 человека заболели ковидной пневмонией.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 411 тысяч 497 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 91 тысяча 014 человек.

    Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году. Генеральный директор ВОЗ 26 апреля 2023 года сообщил о том, что с начала этого года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95 процентов. При этом он предупредил, что вирус продолжает представлять опасность и уносить жизни.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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